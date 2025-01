Drama de bastidores da AEW: O que realmente está acontecendo com Britt Baker?

Um relatório recente revelou um drama chocante nos bastidores em torno do primeiro AEW Campeã feminina Britt Baker. No entanto, surgiram novas atualizações sobre a situação. Baker não compete desde novembro de 2024, quando enfrentou Penelope Ford no Dynamite.

Após sua vitória, Serena Deeb confrontou Baker, mas ela o dispensou e foi vista dizendo: “Ninguém se importa” repetidamente. Desde então, Baker não apareceu e os relatórios indicam uma crescente frustração dentro da AEW em relação a ela.

Tocha PW relatou que Tony Khan está frustrado com Baker e planeja mudar seu foco para outras estrelas da AEW, deixando seu futuro na televisão incerto. O relatório também sugeriu que Baker tem má reputação no vestiário feminino, com muitas pessoas relutantes em trabalhar com ela.

Embora incidentes passados, incluindo o seu confronto com MJF, tenham contribuído para a sua ausência, a sua dificuldade geral em trabalhar com outras pessoas tornou-se um grande problema. Com a divisão feminina da AEW agora mais forte, a promoção sente que já não precisa de lidar com as suas tensões.

Tony Khan não contratará mais Britt Baker para a AEW TV, já que a frustração com ela cresceu nos bastidores. Um incidente recente foi considerado a gota d’água, com fontes descrevendo que ela se tornou cada vez mais difícil de trabalhar:

“Ela poderia ter encerrado a AEW. Pelo menos… pic.twitter.com/jrOn1oZFxM – WrestlePuristas (@WrestlePuristas) 20 de janeiro de 2025

Após esses relatos surpreendentes sobre a gostosura de Baker nos bastidores, muitos acreditaram que ela poderia estar deixando a promoção. No entanto, uma nova atualização esclareceu que a situação foi exagerada.

Relatório confirma que a pressão nos bastidores da AEW sobre Britt Baker é exagerada

O jornalista de wrestling do Wrestling Observer, Bryan Alvarez, forneceu uma atualização sobre a situação em torno da bateria de Britt Baker nos bastidores. Ele relatado que as histórias que circulam online sobre Baker foram muito exageradas. Embora ela não esteja sendo usada no momento e não haja planos imediatos para ela, não há indicação de que sua promoção tenha terminado.

Bryan Alvarez diz que Britt Baker NÃO terminou com a AEW.

“Ao falar com várias pessoas da AEW, as histórias de Britt Baker na Internet parecem exageradas. Não está sendo usado e não parece haver nenhum plano iminente, mas não há nada… pic.twitter.com/QqERUDz0as — Escorredor? ️? (@DrainBamager) 21 de janeiro de 2025

Britt Baker, uma das principais estrelas da divisão feminina da AEW, teve um 2024 difícil. Ela voltou no AEW x NJPW: Forbidden Door, planejando iniciar uma rivalidade com Mercedes Mone. No entanto, relatos revelaram que ele teve problemas nos bastidores com MJF e Alicia Atout, o que resultou em suspensão.

Com Baker de volta aos holofotes em meio a mais polêmica, resta saber o que acontece a seguir. Ainda não se sabe se seu tempo na promoção está chegando ao fim.