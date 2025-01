‘Drama de palco’ DMK com posições contraditórias sobre questões agrícolas: ator Vijay em Parandur

Quase um ano depois de tomar a decisão política, o ator Vijay encontrou-se com moradores que protestavam contra o projeto proposto para o segundo aeroporto de Chennai, em Parandur. Crédito da foto: B. Velankanni Raj

Os moradores de Parandur e das aldeias vizinhas protestam há mais de 900 dias contra a aquisição de terras agrícolas para o aeroporto proposto, a quase 70 km de Chennai. Crédito da foto: B. Velankanni Raj

O ator-político e presidente Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), Vijay, acusou na segunda-feira (20 de janeiro de 2025) o governante DMK de ser “um mestre em encenar drama” e de assumir posições contraditórias sobre questões dos agricultores.

Quase um ano depois de tomar a decisão política, Vijay encontrou-se com aldeões que protestavam contra o projecto proposto para o segundo aeroporto de Chennai, em Parandur, no distrito vizinho de Kancheepuram. Numa reunião organizada ao ar livre nas instalações de um resort privado para casamentos em Parandur, o Sr. Vijay dirigiu-se aos residentes de 13 aldeias, incluindo Parandur, Ekanapuram, Nelvoy, Valathur, Madapuram e Akkammapuram, que protestam há mais de 900 dias contra a aquisição de terras agrícolas para o aeroporto proposto, a cerca de 70 quilómetros de Chennai.

Ele disse que quando o DMK estava na oposição, apoiou as causas dos agricultores e se opôs a projetos como a “via expressa de oito pistas” Chennnai-Salem e o porto de Kattupalli. O partido deveria ter feito o mesmo, apoiando os agricultores quando chegou ao poder, mas em vez disso, está a apoiar “projectos anti-agricultores”, afirmou.

“As pessoas não ficarão caladas”

“Congratulo-me com a resolução aprovada na Assembleia contra o projecto de mineração de tungsténio em Arittapatti, em Madurai. Ao mesmo tempo, você (governo DMK) deveria ter tomado a mesma posição em relação ao projeto do aeroporto de Parandur. Por que você está criando esse tipo de drama? Claro, você é um mestre em encenar dramas conforme sua conveniência. As pessoas entenderam isso claramente. De agora em diante eles não permanecerão em silêncio.”

Vijay disse que não era contra projetos de desenvolvimento, mas que não deveriam ser realizados à custa da degradação ambiental. Ele instou a União e os governos estaduais a reexaminarem o projeto do aeroporto de Parandur e considerarem outro local adequado sem prejudicar os interesses dos agricultores.

“Eu estava prestes a visitar o local do protesto em Ekanapuram, mas minha permissão foi negada. Visitarei Ekanapuram em breve”, acrescentou.

O projeto do aeroporto greenfield de ₹ 29.144 crore foi planejado para ser construído em 2.172,73 hectares. O governo da União concedeu aprovação de liberação do local à Tamil Nadu Industrial Development Corporation Limited em agosto do ano passado. Em seguida, o governo estadual emitiu notificações para aquisição de mais de 4.000 hectares de terras.

A polícia distrital de Kancheepuram tomou elaboradas medidas de segurança para a reunião. Foram impostas restrições à entrada de pessoas de fora na sala de reuniões.