Drama ganha destaque no segundo dia e empata casa cheia

A corrida pela Taça Ouro já começou no 63º Festival Estadual de Artes Escolares. E Kannur assumiu a menor liderança na batalha pelo título de distrito campeão no maior festival do mundo do gênero.

Kannur, o atual campeão, fez 449 pontos quando 94 eventos foram concluídos. Apenas um ponto atrás estava Thrissur (448). Kozhikode, distrito de maior sucesso na história da competição, ficou em terceiro lugar com 446 pontos. Palakkad ficou em quarto lugar com 440 pontos, seguido por Malappuram (427), Alappuzha (425), Ernakulam (423), Kollam (421) e o anfitrião Thiruvananthapuram (419). Faltando mais três dias de competição, as coisas podem mudar drasticamente.

O segundo dia de festival trouxe muita alegria aos fãs de arte que vieram de todo o estado e de outros lugares para a capital. No Estádio Central, sede principal do festival, conheceu-se uma mulher que vinha todos os anos do Bahrein para ver principalmente danças clássicas. Ele viu algumas atuações de qualidade em Mohiniyattam (HSS).

No entanto, não havia muita gente, ao contrário da noite anterior, quando o baile do HSS atraiu uma grande multidão. Era quase meia-noite quando o evento terminou, mas muitos ficaram para trás. E eles desfrutaram de algumas apresentações brilhantes, incluindo a de uma escola local, Carmel HSS. A história dos amantes infelizes Moitheen e Kanchana foi bem coreografada e magnificamente executada pelas meninas, que demonstraram graça e vigor.

O primeiro evento do dia no Oppana Central Stadium (HS) também não teve muitos participantes. Foi mais um lembrete de que é nos distritos do norte, como Kozhikode, Malappuram, Kannur e Kasaragod, que o festival atrai multidões muito maiores para muitos dos eventos.

Mas o teatro (HSS) atraiu casa cheia no Teatro Tagore. Na verdade, o local teve dificuldade em acomodar os amantes do teatro. O drama sempre foi um grande sucesso no festival, que já produziu algumas obras notáveis ​​no passado. Este ano não foi exceção.

A outra grande atração do dia foi a música leve (HSS girls), outro evento importante e com uma história rica. Houve alguns esforços melodiosos na Escola de Música do Governo Swathi Thirunal.

Bharatanathyam (meninos HS), Kuchipudi (meninos HSS), Thiruvathirakali (HSS) e dança folclórica (meninas HS) estavam entre outros eventos populares do dia.