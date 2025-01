Draya Michele enfrenta críticas por promover purificadores de ar em meio a um incêndio em Los Angeles

Draya Michele Recentemente, ela se tornou alvo de críticas nas redes sociais depois de promoveu seu purificador de ar no meio de Incêndios em Los Angeles. O vídeo da estrela do Basketball Wives LA em meio aos trágicos incêndios florestais também levou a empresa de purificadores de ar a emitir um comunicado.

Foi isso que os usuários das redes sociais sentiram depois de assistir ao vídeo de Michele online.

Draya Michele publica anúncio de purificador de ar em meio a incêndio em Los Angeles

A popular personalidade da mídia postou um vídeo dela desempacotando e instalando um purificador de ar da empresa Sereniby, o que gerou reações negativas dos usuários das redes sociais.

Draya Michele combinou o clipe mencionado no Instagram com uma legenda na qual expressava sua tristeza pelos incêndios florestais em Los Angeles. Ela escreveu: “Enquanto o inimaginável está acontecendo com os incêndios em Los Angeles… a qualidade do ar é muito ruim, até mesmo tóxica”. Michele acrescentou ainda que para combater a qualidade tóxica do ar está instalando o purificador de ar Sereniby para seus filhos e animais de estimação.

A atriz Perfect Match declarou: “Estou usando o purificador de ar @sereniby_official para garantir que meus filhos e animais de estimação respirem ar fresco e com filtro duplo”. Ela também afirmou que os clientes podem obter um desconto de US$ 200 se comprarem pelo link em sua biografia do Instagram. No entanto, este vídeo não caiu bem entre os usuários do Instagram.

Embora Michele tenha limitado comentários sobre a postagem, de acordo com chefeVários internautas a criticaram. “Draya usando os incêndios de Los Angeles. Promova um purificador de ar em seu Instagram. Como se ela nunca tivesse feito nada certo. “Surdo”, escreveu um usuário.

Depois que a postagem de Draya Michele se tornou viral no Instagram, a Sereniby, empresa de purificadores de ar, também divulgou um comunicado. Eles revelaram que ela “não recebeu nenhuma compensação por sua posição”. De acordo com PessoasAlém disso, a empresa declarou: “Ela e sua equipe nos contataram porque ela realmente usa o produto e acredita que ele poderia ajudar outras pessoas a lidar com a grave qualidade do ar em Los Angeles… Estamos doando 10% de nossos lucros de janeiro para a American Red . Cross, e reconhecemos que existem inúmeras necessidades urgentes nesta crise.”