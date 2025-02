Drogas desajeitadas: 286 lugares escuros e 23 prisões

Milhares de medicamentos e substâncias doping entretiveram mais de 2 milhões de euros, 23 prisões e 138 queixas, 286 sites ilegais de drogas falsificadas ilegais e quatro atletas têm controles anti -desdobramentos positivos. É um orçamento na Itália a operação internacional do Shield V, destinada a combater o crime farmacêutico e a proteção da saúde.

A operação ocorreu de abril a novembro de 2024, sob a liderança da Europol e com a participação de 30 entre os membros da União Europeia e não -UE e várias organizações internacionais. Para a Itália no campo NAS e uma agência aduaneira e monopólio.

Um laboratório secreto e 2 grupos criminais também aparecerão. Em particular, a cooperação entre os Carabinieri para o comando de saúde e articulações territoriais levou ao confisco de cerca de 125.000 unidades de drogas, bem como com um evento após a ação doping, com os principais nós da propriedade e correios no território italiano no território italiano.

No geral, houve convulsões de medicamentos e substâncias doping de vários tipos, suplementos, além de dispositivos médicos e produtos de vários tipos: mais de 8.800 pacotes e cerca de 95.000 unidades em lote em diferentes formas farmacêuticas (comprimidos, frascos, injeção, poeira, poeira ) contendo ingredientes ativos de várias indicações terapêuticas, creditadas principalmente anabólicas, delgadas, antibióticos, medicamentos anti -inflamatórios e medicamentos para disfunção erétil.

O valor comercial de todas as convulsões é superior a 2,6 milhões de euros. No geral, as operações realizadas nos territórios de várias adesão aos países permitiram identificar 4 oficinas ilegais e investigar 52 organizações criminais; Vedação de milhares de medicamentos, matérias -primas e produtos de doping de diferentes tipos, um total de mais de 4.800.000 milhões de unidades, em várias formas farmacêuticas, com uma quantia igual a 108 litros e mais de 400.000 kg e um valor comercial de 11,1 milhões de euros; Ajude 418 sujeitos a autoridades judiciais competentes. Em vez disso, a atividade anti -desdobramento se materializou em cerca de 4.000 inspeções para os atletas, entre a competição “em” e “Out”.

