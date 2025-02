Em uma iniciativa para o Mark World Cancer Day, os hospitais Kamineni organizaram um show de drones com 200 drones na GD Goenka School, na colônia de residentes de Rock Town, de LB Nagar. O evento, com o objetivo de espalhar o câncer, atraiu uma infinidade de mais de 5.000 participantes, incluindo estudantes e residentes de LB Nagar, Nagole e Chaitanyapuri.

A exposição de drones sincronizados destacou os avanços na prevenção e tratamento do câncer, inspirando histórias de sobrevivência e a importância da detecção precoce e da responsabilidade social. A iniciativa foi apoiada pela Airbotics. Todos os drones foram projetados e fabricados na Índia e operavam dentro de um limite geentoso de precisão e segurança.

Falando no evento, o diretor de operações do Hospital Gayatri Kamineni destacou a necessidade de dissipar os medos do câncer. “Com tratamentos avançados e detecção precoce, podemos efetivamente combater esta doença. As tecnologias médicas modernas estão disponíveis para diagnóstico e tratamento, e é crucial consultar um médico especializado imediatamente percebendo qualquer sintoma ”, afirmou.