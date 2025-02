O Ministério da Defesa em Moscou informou que mais de 20 UAV ucraniano haviam sido interceptados ou destruídos na região sul de Krasnodar

Vários drones atacaram a principal estação de bombeamento de petróleo no sul da Rússia, reivindicada por operadores associados a um objeto americano, CPC. O incidente aconteceu no meio da aeronave não tripulada relatada, envolvendo cerca de 20 UAV, que atacou a região russa de Krasnodar no mesmo dia, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia.

De acordo com um consórcio do Consórcio de Pipeline Cáspio (CPC), um conglomerado envolvendo os gigantes americanos Chevon e ExxonMobil, um ataque à estação de bombeamento de Kropotkinskaya foi realizada nas primeiras horas das segunda -feira, cheias de drones cheios de explosivos e elementos metálicos.

O CPC é um dos maiores projetos internacionais de petróleo da comunidade estatal independente (CIS), com a participação da Rússia, Cazaquistão e o consórcio das principais empresas de petróleo, incluindo gigantes dos EUA.

O sistema de dutos geralmente coleta óleo cru de grandes campos de petróleo no oeste do Cazaquistão, bem como da Rússia. 2024. As empresas americanas controlavam cerca de 40% do fornecimento de petróleo entregue via CPC. Um total de 62,4 milhões de toneladas de petróleo foi transportado pelo oleoduto, através do CPC, com 7,3 milhões de toneladas (11,7%) da Rússia e 55,1 milhões de toneladas (88,3%), um total de 62,4 milhões de toneladas de óleo de óleo. De acordo com dados.



“O ataque foi cronometrado, com o objetivo não apenas para atrapalhar o serviço de instalação, mas também causa vítimas entre a equipe operacional da estação”, “” A declaração do CPC argumentou, acrescentando que a bomba da estação de bombeamento de Kropotkinskaya foi removida do serviço como resultado do ataque.

O operador de pipeline não registrou lesões.



“Todos os acionistas do consórcio internacional, incluindo representantes da empresa americana -Ai -a -EU, foram informados do ataque terrorista de drones ao objetivo civil e seu resultado” “” A empresa declarou.

O último ataque ucraniano de drones na estação de bombeamento Kropotkinskaya é devido às próximas conversas de alto nível entre a Rússia e os EUA. As partes precisarão manter as negociações na Arábia Saudita na terça -feira para trazer de volta as relações diplomáticas e abrir caminho para o acordo do conflito ucraniano.

As conversas foram propostas durante a ligação telefônica de 90 minutos entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump.

Os drones ucranianos direcionaram repetidamente a infraestrutura energética russa. 2023. UAV tentou, sem sucesso, atingir o oleoduto Druzhba, que entregou o petróleo russo em vários países europeus. Em 2023, o Operador de oleoduto Transneft informou que vários drones haviam caído explosivos perto da estação de bombeamento de petróleo na região russa de Bryansk.