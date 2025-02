DU, BCI pode evoluir o mecanismo de aulas on -line para estudantes de direito, diz HC

O Tribunal Superior de Délhi disse que a Universidade de Délhi (DU) e o Conselho de Advogados da Índia (BCI) podem evoluir um mecanismo para permitir que os estudantes de Bachelor (LLB) participem de aulas com as salvaguardas com as salvaguardas e apropriado condições.

O Tribunal, em sua ordem aprovada em 11 de fevereiro, disse que estava “ciente do fato de que, em cursos profissionais, a assistência física implica valores diferentes, no entanto, o desenvolvimento contínuo de tecnologia e inteligência artificial apresenta uma oportunidade para que os especialistas evoluem o aprendizado remoto eficaz mecanismos.

O tribunal estava lidando com as súplicas de um grupo de estudantes, em diferentes semestres da faculdade de direito, DU, onde estão procurando seu título da LLB. No início de janeiro deste ano, a equipe da Universidade publicou uma lista de estudantes presos pela escassez de assistência, na qual foram mencionados os nomes dos 10 peticionários.

Como os alunos não receberam cartões de admissão para exames semestrais em questão, eles abordaram o tribunal em busca de instruções para a emissão de cartões de admissão e liberdade para fazer no exame.

Enquanto rejeitou seu apelo, o juiz Dineh Kumar Sharma disse: “Dada a sua própria falta de diligência, aderindo à disciplina acadêmica prescrita, permitindo que esse remédio seja um precedente incorreto para recompensar efetivamente a violação”.

O juiz disse que era “essencial manter a integridade do curso profissional da LLB e garantir que os alunos que cumpram as regras não sejam prejudicados por um relaxamento retroativo da disciplina”.

O Tribunal também observou que deveria haver “uma adesão estrita para notificar a posição de assistência de cada um de seus alunos para cada mês no Conselho de Notificação da Universidade e deve indicar claramente as conferências/práticas mantidas em questão e os números atendidos para cada aluno” .

“… para impedir que qualquer objeção adicional seja tomada no futuro pelos estudantes de que eles não foram notificados em um homem oportuno, respectivos estudantes”, acrescentou o tribunal.

O Tribunal perguntou ao reitor da lei, a Faculdade de Direito, em consulta com o BCI, “para evoluir um mecanismo no qual os alunos dentro de um período de tempo podem fazer a representação em relação à assistência curta e às autoridades que podem tomar a decisão apropriada Se esse é que as representações são genuínas.