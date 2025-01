Duas dúzias de trabalhadores presos no prédio da estação ferroviária de Kannauj desabaram

Um prédio em construção na estação ferroviária de Kannauj desabou na tarde de sábado (11 de janeiro de 2025), prendendo cerca de duas dúzias de trabalhadores sob os escombros, disse um alto funcionário.

Segundo fontes policiais, seis trabalhadores foram resgatados e levados às pressas para o hospital.

“De acordo com informações preliminares, o incidente ocorreu quando a fôrma do telhado que estava em construção desabou”, disse o magistrado distrital Shubhrant Kumar Shukl, que correu ao local junto com outros altos funcionários para supervisionar a operação de resgate.

VÍDEO | Uttar Pradesh: Uma laje em construção desabou na estação ferroviária de Kannauj. Aguardam-se mais detalhes. (Vídeo completo disponível no PTI Videos: https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/cXO5b0lIg9 – Press Trust da Índia (@PTI_News) 11 de janeiro de 2025

“Nossa primeira prioridade é resgatar os trabalhadores presos. “Estamos utilizando todos os recursos à nossa disposição para os esforços de resgate”, afirmou.

Esta é uma história em desenvolvimento. Aguardam-se mais detalhes.