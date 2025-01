Duas empresas indianas acusadas de conspiração criminosa para importar produtos químicos precursores de fentanil para os EUA

Os comentários do procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, são projetados em uma tela de televisão enquanto ele anuncia a prisão de funcionários de uma empresa química chinesa como parte de uma investigação sobre a cadeia de fornecimento de precursores de fentanil durante uma conferência de imprensa no edifício da sede de Robert F. Kennedy em 23 de junho. , 2023. em Washington, DC. | Crédito da foto: Getty Images via AFP