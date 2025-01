Duas pessoas morrem em acidente na rodovia Noida

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida na madrugada de domingo em um acidente de viação em Noida, disse a polícia.

O acidente ocorreu por volta de 1h14 na Noida Link Road, perto de Mayur Vihar, quando um veículo particular de quatro rodas vindo de Delhi em direção a Noida bateu no acostamento central, colidiu com outro veículo particular de quatro rodas e capotou no táxi, um policial. disse.

Os falecidos foram identificados como Suman Dhoopra, um dos passageiros do táxi e Arjun Singh Solanki, o motorista do táxi, acrescentou o policial.

A queixa policial foi apresentada por Aakash, cujo carro foi atropelado pelo veículo do acusado antes de capotar em cima do táxi.

“De acordo com o reclamante, o acidente foi causado por um SUV preto vindo de Delhi com destino a Noida”, disse o policial.

“O acusado fugiu e continua foragido. Os corpos dos falecidos foram encaminhados para autópsia. Um caso foi registrado na delegacia de polícia de Mayur Vihar”, acrescentou o policial.