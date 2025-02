Duas vítimas morreram na porta de pedágio de Ciawi, identificada por residentes de Cikole Sukabumi

Bogor, vivo – Duas vítimas do acidente morto do Ciawi 2, Bogor City, Java Western Accident foram identificadas. Eles foram chamados residentes de Budi e Yana de Cikole, Sukabumi, Java Ocidental.

“A partir dos dados existentes, duas vítimas foram identificadas através do KTP e do SIM encontradas em seus bolsos”, disse o governador interino do West Java, Bey Triadi Machmudin, na quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025.

 Vítimas do acidente de GT Ciawi no Hospital Regional de Ciawi. Viva/Muhammad AR Foto: Viva.co.id/muhammad ar (bogor)

No entanto, ele disse, ainda existem muitas famílias que não vieram igualar a identidade da vítima. Por esse motivo, ele apelou ao público para relatar imediatamente se sentiu a perda de membros da família.

“Apelamos às mulheres e senhores que sentem que os membros da família perderam imediatamente para informar o cargo de DVI no Hospital Regional de Ciawi, Bogor”, disse ele.

No entanto, não houve declaração oficial sobre a identidade de 8 vítimas morreram. No entanto, de acordo com as informações compiladas pela Viva no local, duas vítimas chamadas moradores de Budi e Yana de Cikole, Sukabumi, Java Ocidental.

Enquanto isso, os moradores que perderam a notícia de membros da família começaram a chegar ao hospital. Eles relataram relacionados a veículos que foram vítimas do acidente.

“Então, ontem, eu queria ir a Yakarta para trazer passageiros. Também obtive informações da cidade. Porque eu morava em CiteureUp Bogor, então na cidade eu pedi para ver com o hospital, meu irmão morava em Sukabumi. Então eles eram cada um delas. Cada um deles era .

Duyeh disse que geralmente seu irmão deixava Sukabumi à tarde. “Estou no teste de DNA, talvez seu irmão, então quais são os sinais em seu rosto? Mesmo se você não prestar atenção, pode haver cicatrizes de acne ou o que não é plano, então as roupas lá estão usando o que Roupas, o que é a marca, esta é a esposa da menor e supit viagem “, disse ele.

