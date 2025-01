Duelo feroz de 55 minutos, Gregoria Mariska Libas Dinamarca na primeira rodada do Aberto da Índia

Nova Deli, AO VIVO – O badminton individual feminino da Indonésia, Gregoria Mariska Tunjung, avançou com sucesso para as oitavas de final do BWF World Tour Super 750 India Open 2025.

Leia também: Groenlândia quer independência imediata da Dinamarca, mas recusa categoricamente ser comprada por Trump

Jorji conseguiu vencer o representante dinamarquês Line Christophersen na primeira rodada, na terça-feira, 14 de janeiro de 2025. Ele venceu em um duelo acirrado com um placar de 25-27, 21-12, 21-11 em 55 minutos.

A busca por pontos ocorreu no primeiro jogo do confronto que aconteceu no Complexo Esportivo Indira Gandhi, em Nova Delhi. Gregoria tinha uma ligeira vantagem de 11-10 no intervalo.

Leia também: A chocante confissão do treinador do FC Copenhagen sobre o destino de Kevin Diks

A partida esquentou quando Christophersen ganhou uma vantagem de 16-15. Jorji manteve a calma e empatou em 16-16.

O duelo ficou ainda mais acirrado porque dois e pontos de jogo ocorreram diversas vezes. Christophersen acabou vencendo o primeiro jogo por 27-25.

Leia também: A confissão de Gregoria após não se classificar para as semifinais das finais do BWF World Tour 2024

 Simples Feminino da Indonésia Gregoria Mariska Tunjung

O segundo jogo foi praticamente de Gregoria. Forçaram o jogo de borracha graças à vitória por 21-12.

Gregoria não deixou espaço novamente no terceiro jogo. Eles reservaram sua passagem para as oitavas de final com uma vitória por 21-11.

Jorji é o único representante da Indonésia que participa hoje do Aberto da Índia. Ainda há outros quatro representantes concorrendo amanhã, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

Há os simples masculinos Jonatan Christie, as duplas masculinas Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto e duas duplas mistas Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti e Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati.

Os jogadores de elite do mundo competirão por um prêmio total de US$ 950.000 no torneio India Open de 2025.