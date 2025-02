Duffy diz ao DOT que prioriza áreas com altas taxas nativas.

O Secretário de Transportes é Duffy em um memorando disse ao Departamento de Transportes (DOT) que prioriza as comunidades que têm taxas mais altas de casamento e natalidade.

“Na extensão máxima permitida pela lei, os programas e atividades auxiliadas ou assistidas pelo DOT, incluindo, incluindo subsídios, subsídios, empréstimos, contratos estaduais e contratos estaduais assistidos pelo DOT, devem priorizar projetos e objetivos que … mitigarão Os … impactos únicos dos programas de pontos, políticas e atividades em famílias e dificuldades específicas da família, como a acessibilidade do transporte a famílias com crianças pequenas, e preferem comunidades com taxas de casamento e nativos. Leia o memorando sem dataIsso diz que é imediatamente efetivo.

O memorando pode afetar, entre muitos outros programas, o subsídio de investimento de capital da Administração Federal de Trânsito, o que significa investimentos em transporte público, incluindo trânsito ferroviário, ferroviário leve e de ônibus.

De acordo com os dados publicados no ano passado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, a taxa de natalidade dos Estados Unidos atingiu um novo mínimo após diminuir nos últimos 17 anos.

Duffy, pai de nove filhos, é um dos poucos indicados ao Gabinete do Presidente Trump que já será confirmado pelo Senado.

Ele lançou uma série de ordens na semana passada, destinada a obter DOT, de acordo com as prioridades da Casa Branca de Trump.

“O povo americano merece um sistema de transporte eficiente, seguro e profissional baseado em uma sólida tomada de decisão, não ideologias políticas. Essas ações nos ajudarão a cumprir essa promessa “, disse Duffy.

Também se mudou para promulgar os cortes de Trump sobre as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão na contratação do departamento.

A colina entrou em contato com Dot para comentar.

Fonte