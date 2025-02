Dune: Awakening Set Data de lançamento, criador de personagens agora

Funcom anunciou o Dune: Despertar Data de lançamento Na quinta -feira, enquanto revela que os jogadores podem começar no jogo ao fazer seus personagens agora.

DUNE: O Awakening será lançado oficialmente em 20 de maio de 2025, onde estará disponível no PC via Steam por US $ 49,99. A data de lançamento do jogo também veio com um novo trailer, que mostra o escopo e a escala dos Arrakis no jogo.

Juntamente com a data de lançamento do jogo, a Funcom também anunciou que a ferramenta de criação do jogo está disponível para download agora no Steam. O download gratuito também inclui um modo de referência, permitindo que os jogadores não apenas criem um personagem, mas também faça sentido se o computador puder lidar com o jogo.

Os personagens criados antes do lançamento do Dune: Awakening podem ser importados para o jogo completo quando for lançado em maio, e aqueles que baixam o criador de personagens e o modo de referência, a Ealry também receberá um código para uma pele de faca de quadro no quadro no jogo no jogo.

Para aqueles que procuram reservar o jogo, a Funcom também oferece outros doces no jogo daqueles que compram o jogo mais cedo. Qualquer pessoa que pré -ordenar: o despertar receberá o terrário de Muad’dib, uma decoração para as bases no jogo apresentado pelo rato deserto encontrado em Arrakis.