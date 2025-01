Dupla medalhista olímpica Neeraj Chopra se casa com a tenista Himani Mor

O medalhista olímpico Neeraj Chopra anunciou seu casamento com a tenista Himani Mor em uma cerimônia íntima em 19 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: PTI

A superestrela do dardo, Neeraj Chopra, se casou com o tenista Himani Mor há alguns dias em uma cerimônia íntima que pegou todos de surpresa.

Chopra, 27, anunciou o casamento com Mor, 25, que nasceu em Sonipat, em Haryana, em suas redes sociais.

Comecei um novo capítulo de vida com minha família. Grata por cada bênção que nos trouxe a este momento juntos. Unidos pelo amor, felizes para sempre. Neeraj ♥️ Himani pic.twitter.com/OU9RM5w2o8 -Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) 19 de janeiro de 2025

“Comecei um novo capítulo da minha vida com minha família. Grato por todas as bênçãos que nos trouxeram a este momento juntos. Unidos pelo amor, felizes para sempre”, escreveu Chopra em post com imagens da cerimônia de casamento.

O tio de Chopra, Bhim, disse PTI que o casamento aconteceu no campo e o casal saiu em lua de mel.

Filha de Chand Ram, Mor está atualmente cursando mestrado em Gestão Esportiva (especialização) na Franklin Pierce University em New Hampshire. Ela é aluna da Miranda House em Delhi, onde concluiu o bacharelado em Ciência Política e Educação Física. Ele tem um irmão, Himanshu, que também é tenista.

Ele participou dos Jogos Universitários Mundiais de 2017 em Taipei depois de competir em nível nacional pela Universidade de Delhi. O site de sua escola diz que ele ganhou uma medalha de ouro no Campeonato Mundial Júnior de Tênis, realizado na Malásia em 2016.

“Sim, o casamento ocorreu na Índia há dois dias. Não posso dizer o local onde ocorreu”, disse Bhim de sua aldeia em Khandra, perto de Panipat, em Haryana.

“A menina é de Sonipat e está estudando nos Estados Unidos. Eles saíram do país em lua de mel e não sei para onde vão. Queríamos que continuasse assim”, disse Bhim, que está hospedado com o Olímpico. duplo medalhista Khandra, quando questionado sobre o desenvolvimento surpreendente.

De acordo com o site da All India Tennis Association (AITA), a melhor classificação nacional da carreira de Mor foi 42º em simples e 27º em duplas em 2018. Ele começou a jogar em 2018 apenas em eventos da AITA.

Mor estudou na Little Angels School em Sonipat.

O Amherst College, em Massachusetts, também a lista como técnica assistente de tênis feminino, já que a maioria das melhores alunas pode fazer algum outro trabalho além de estudar.

Chopra, que conquistou o ouro nas Olimpíadas de Tóquio e a prata nos Jogos de Paris, já treinava na África do Sul depois de pegar a lenda do dardo Jan Zelezny, recordista mundial, da República Tcheca.