Durante janeiro de 2025, a Kai obteve produtos de passageiros no valor de RP1,19 bilhões

Yakarta, vivo -PP Kereta API Indonésia (Persero) conseguiu garantir que as mercadorias deixadas de passageiros de trem com um valor total de RP1.190.105.499 em janeiro de 2025.

Leia também: A equipe SAR combinada não encontrou um barco de fibra que perdeu o contato em Timika

De acordo com o vice -presidente das relações públicas de Kai, Anne Purba, até 957 mercadorias, foram resgatadas do trem e da estação.

“Conseguimos garantir vários tipos de mercadorias que variam de alimentos, bebidas, copos, carregadorRelógios, objetos de valor, como gadgets, jóias, documentos importantes e eficazes “, disse Anne como citado por Antara, domingo, 9 de fevereiro de 2025.

Leia também: Reparado concluído, o trem pode passar na linha ferroviária em Grobogan a uma velocidade limitada

Dos artigos encontrados, até 371 deles, incluindo objetos de valor, a maioria dos quais foram devolvidos com sucesso aos seus proprietários. No entanto, vários outros artigos ainda estão na administração do KAI porque não foram levados por seus proprietários.

Como um passo para melhorar o atendimento ao cliente, a KAI oferece serviços perdidos e encontrados que facilitam os clientes para informar os artigos para trás. Os clientes que perdem produtos podem entrar em contato com oficiais na estação ou usam serviços Centro de contato Kai 121 por telefone, whatsapp, email ou redes sociais para obter ajuda.

Leia também: Não saia! Os bilhetes de trem Eid podem ser encomendados hoje, leve em consideração o cronograma

Anne confirmou que o serviço Achados e perdidos Faz parte do compromisso da KAI oferecer uma experiência de viagem segura e confortável. “Garantimos que cada artigo deixado na estação ou no trem possa ser segurado e devolvido ao proprietário sem custos adicionais”, acrescentou.

 O passageiro do carro é rápido que está no meio de Antre.

Com um sistema organizado e receptivo, a Kai procura fornecer um excelente serviço a todos os usuários dos serviços ferroviários. Mesmo assim, Kai ainda atraiu clientes que sempre protegem sua própria bagagem como a principal responsabilidade.

Esse compromisso está alinhado com a missão de Kai de criar serviços de transporte seguro, confortável e sustentável, de acordo com a visão da Astacita. Através do serviço Achados e perdidosKai espera aumentar a confiança e a segurança do cliente no uso do transporte ferroviário.

“Para obter mais informações sobre serviços perdidos e encontrados, os clientes podem entrar em contato Centro de contato Kai 121 ou visite o escritório de atendimento ao cliente na estação mais próxima “, concluiu Anne.