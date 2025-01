Durbin busca informações nos arquivos pessoais de Patel nas agências de segurança nacional

O senador Dick Durbin (Ill.), o principal democrata no Comitê de Inteligência do Senado, pediu a uma série de agências que anteriormente empregavam Kash Patel que entregassem informações sobre uma possível má conduta da controversa escolha do presidente eleito Trump para liderar o FBI.

As cartas apresentam uma série de alegações, incluindo que Patel pressionou para interromper a coordenação de transição com a nova administração Biden, procurou desclassificar informações que seriam favoráveis ​​a Trump e foi identificado como uma figura útil para o homem que lidera os esforços de Trump para frustrar a transferência de poder após perder as eleições de 2020.

“O Diretor deve ser capaz de executar a missão do FBI de maneira imparcial, apartidária e irrepreensível. As alegações credíveis contra o Sr. Patel descritas acima são profundamente preocupantes e o Comitê não pode considerar adequadamente sua nomeação sem mais informações sobre sua conduta subjacente”, escreveu Dubin em cartas ao Departamento de Justiça, ao Departamento de Defesa e ao Gabinete do Diretor. da Inteligência Nacional.

Juntas, as cartas reúnem anos de reportagens sobre as controvérsias que se seguiram a Patel.

Uma carta aponta Relatórios Bloomberg mostrando que Patel coordenou esforços com funcionários da Casa Branca e do Departamento de Justiça, bem como legisladores republicanos, para desclassificar documentos que considerava favoráveis ​​a Trump.

Isso inclui entrevistas com ex-funcionários da era Obama que estiveram envolvidos na investigação sobre os laços de Trump com a Rússia.

A carta de Durbin indica que Patel pode ter feito divulgação indevida de informações confidenciais no processo, observando que o Departamento de Justiça supostamente recebeu uma reclamação de uma agência de inteligência sobre uma de suas revelações.

A carta ao Departamento de Justiça também observa que o então Diretor de Inteligência Nacional John Ratcliffe, agora nomeado por Trump para liderar a CIA, aparentemente identificou Patel como uma figura “confiável” para coordenar com Jeffrey Clark, um ex-funcionário do Departamento de Justiça que trabalhou para. empurrar a decisão de Trump. alegações infundadas de fraude eleitoral sobre as eleições de 2020.

Esse detalhe vem das anotações de Clark obtidas pelo comitê.

A solicitação solicita todas as informações do DOJ e do ODNI sobre os esforços de desclassificação de Patel, seus contatos com Ratcliffe e qualquer investigação sobre divulgação indevida de informações confidenciais.

Uma carta também aponta para relatórios anteriores de que Patel pode ter trabalhado para travar os esforços de transição no Pentágono.

“Durante seu mandato, o Sr. Patel foi acusado de impedir o trabalho de transição da nova administração Biden com o Departamento de Defesa, envolvendo-se e outro nomeado político em processos normalmente conduzidos por funcionários civis e militares de carreira apartidários, e ignorando os pedidos da administração Biden equipe de transição. Durbin escreveu.

A equipe de transição de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A audiência de confirmação de Patel ainda não foi agendada, mas ele foi um tema frequente de conversa durante a audiência sobre a escolha de Trump para liderar o Departamento de Justiça, Pam Bondi.

Muitos legisladores apontaram para a lista de “gangsters do governo” de Patel incluída no seu livro com o mesmo nome, uma lista de figuras que ele disse anteriormente que deveriam ser responsabilizadas.

E, como antigo funcionário do Comité de Inteligência da Câmara, foi um contribuidor fundamental para resistir à investigação da campanha de Trump, um tema que inspirou um livro infantil que também escreveu.

Questionado sobre como reagiria se Patel tentasse iniciar investigações sobre os adversários de Trump, Bondi insistiu que seguiria a lei.

“Se ele e eu formos confirmados, ele seguirá a lei se eu for o procurador-geral dos Estados Unidos da América. E não acho que ele faria nada de outra maneira”, disse Bondi na quarta-feira.

