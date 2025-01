Durgesh Pathak: Homem atrás da cena da AAP

Apesar de entrar na política eleitoral apenas em 2022, Durgesh Pathak tem sido o Partido Aam Aadmi (AAP) desde sua formação em 2012, desempenhando um papel instrumental na configuração das fortunas do partido e expandindo sua pegada nacional.

Começando como voluntário da AAP sem história política, Pathak rapidamente aumentou nas fileiras, assumindo várias responsabilidades importantes dentro do partido. Aos 35 anos, ele é o membro mais jovem do Comitê de Assuntos Políticos da AAP, seu órgão de tomada de decisão mais alta, e está procurando a re -eleição do círculo eleitoral da Assembléia de Rajinder Nagar.

Holder MLA disse que conhece o círculo eleitoral de dentro para fora desde seus dias como aspirantes a serviços civis e aproveitou esse conhecimento para se concentrar em melhorar o conforto básico e a governança na área.

“Trabalhei para melhorar a drenagem, abastecimento de água, centros comunitários, estradas e parques. Além disso, sou um MLA responsável que conhece seu povo ”, disse ele ao The Hindu.

Para permanecer conectado aos seus eleitores, Pathak formou um grupo do WhatsApp chamado ‘Mohalla Sabha’, onde os moradores podem aumentar as queixas. “Por meio disso e de outras plataformas de mídia social, continuo conectado com mais de 18.000 pessoas na área”, disse ele.

No entanto, muito mudou no círculo eleitoral após o afogamento de três candidatos a serviços públicos há um ano no porão de um instituto de treinamento devido às inundações causadas por fortes chuvas, que foram exacerbadas por um sistema de drenagem bloqueado.

O MLA sentado reconhece que a drenagem é uma preocupação significativa na área. “A tragédia poderia ter sido evitada se a MCD (Corporação Municipal de Délhi) funcionasse corretamente. Foi lamentável. Em vez de jogar o jogo de culpa, os partidos políticos devem trabalhar juntos para encontrar soluções ”, afirmou.

Treinando suas armas no BJP, Pathak acusou o partido da oposição de tentar desmontar a AAP. “Nossos líderes superiores foram presos (no caso de política tributária especial). Foi um momento desafiador. Trabalhamos juntos para frustrar o plano do BJP para quebrar a festa.

Nas próximas eleições, o Sr. Pathak enfrentará umm Bajaj de BJP, um conselheiro, e Vineet Yadav, do Congresso, um membro do Congresso da Juventude Indiana.

Viagem de política

Depois de concluir seu BA e MA da Universidade de Allahabad, Pathak se mudou para Delhi em 2010 para se preparar para o exame de serviços públicos.

No entanto, o ponto de virada foi a Índia contra o movimento de corrupção da ativista Anna Hazare.

“Esse protesto mudou minha vida. Fui lá (local de protesto) para registrar meu apoio, mas voltei como uma pessoa diferente. Percebi que, para uma democracia vibrante, uma participação pública ativa e instituições independentes e mais fortes são necessárias ”, afirmou.

Motivado pelo movimento, ele ingressou na AAP como voluntário em 2013 e começou a fazer campanha de porta em porta para as eleições da Assembléia naquele ano.

“Percebi que tinha que trabalhar para as pessoas”, disse ele.

A ascensão do Sr. Pathak ao destaque começou após as eleições da Assembléia de 2015, nas quais a AAP obteve uma vitória esmagadora, conquistando 67 dos 70 assentos. Ele desempenhou um papel crucial nesse sucesso, liderando a campanha do partido em 35 distritos eleitorais, dos quais ganhou 34.

Segundo as fontes, Pathak foi confiado a tarefa de expandir a presença do partido além de Delhi. Ele assumiu esse desafio viajando amplamente através de vários estados, reunindo valiosos relatórios de terras, que mais tarde apresentou os pedidos nacionais da AAP, Arvind Kejriwal.

Ele também desempenhou um papel fundamental nas eleições da Assembléia de Punjab de 2017, na qual o partido serviu bem e emergiu como um partido importante da oposição no estado.

Em 2022, Pathak conquistou a sede da Assembléia de Rajinder Nagar para a AAP em um bypoll, o que era necessário para a renúncia de Raghav Chadha após sua escolha a Rajya Sabha.