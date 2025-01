Dwyane Wade revela detalhes de diagnóstico de câncer e cirurgia renal

Dwyane Wade Ele abriu um desafio de saúde que muda a vida, revelando que eles o diagnosticaram Câncer. A ex -estrela da NBA passou por uma cirurgia para eliminar um tumor de seu rim direito. Em seu podcast, Wade compartilhou a viagem emocional e física que passou durante esse período.

Há mais detalhes sobre o diagnóstico e a cirurgia de Wade.

O que aconteceu com Dwyane Wade?

Dwyane Wade falou recentemente sobre seu diagnóstico e cirurgia de câncer durante o episódio de 30 de janeiro dele Podcast o porquê com Dwyane Wade. Ele revelou que foi removido um tumor canceroso de seu rim direito em 18 de dezembro de 2023. Wade compartilhou que estava adiando um exame físico da rotina. No entanto, preocupações com a saúde, incluindo desconforto estomacal e problemas urinários, o levaram a consultar um médico. Durante o cheque, um tumor foi descoberto em seu rim. Depois de se descobrir que o tumor era muito arriscado para uma biópsia, Wade foi submetido a uma cirurgia para eliminar 40% de seu rim.

A ex -estrela da NBA estava adiando cheques regulares desde que se aposentou em 2019. Ele ficou surpreso ao saber que o tumor era canceroso. Wade admitiu que a experiência foi um dos momentos mais fracos de sua vida, já que foi a primeira vez que sua família o viu vulnerável. Ele disse: “Minha própria viagem para passar por essa cirurgia, acho que foi a primeira vez que minha família, meu pai, meus filhos, eles me viram fracos”. Apesar do custo emocional, ele encontrou força no apoio de seus entes queridos, especialmente sua esposa, Gabrielle Union e seus filhos.

Wade, que foi incluído no Hall da Fama do Basquete em 2023, foi retirado do basquete desde 2019. Nos anos após sua carreira, ele permaneceu ativo na produção de entretenimento, transmissão e podcasting. Wade também se tornou proprietário parcial do Jazz de Utah.