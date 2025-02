O bloco introduziu quase dois bilhões de dólares de combustível em dezembro, de acordo com dados

A compra de gás russa pelos Estados membros da UE saltou para quase 2 bilhões de euros no último mês do mês passado, que é o ponto mais alto desde o início de 2023, informou a TASS na segunda -feira, citando informações do Eurostat. A pressa ocorreu na véspera da suspensão de Kiev do trânsito de pipeline via Ucrânia para o bloco.

Kiev se recusou a expandir um contrato de trânsito de cinco anos com a gigantesca gigantesca da Russian Energy no final de 2024, cortou com eficiência países da UE, incluindo Romênia, Polônia, Hungria, Eslováquia, Áustria e Itália, bem como Moldava, do fluxo natural gás do país.

Em dezembro, os estados da UE supostamente gastaram 927,4 milhões de euros em gás gasoso russo. Enquanto isso, o valor da importação do gás natural dobrado em russo (GNL) era de 917 milhões de euros. Ambos os números foram mais altos desde o início de 2023.

A agência de notícias observou que a importação do GNL russo aumentou 52% em comparação com o mês anterior e 38% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A França e a Bélgica introduziram £ 402,9 milhões e 137,9 milhões de euros no valor natural liquidado russo, que apareciam como os maiores clientes de combustível super -resfriado. Enquanto isso, a Holanda importou 98,5 milhões de euros no GNL da Rússia, indicando uma queda de 15,5% do mês.









Em 2024, a UE pagou 7,6 bilhões de euros pelo gás de gasoduto russo, em comparação com 7,9 bilhões de euros registrados no ano anterior, informou TASS, acrescentando que o bloco de GNL da Rússia foi de 7,2 bilhões de euros, que é inferior a 8,1 bilhões de euros em 2023 .

França (3,1 bilhões de euros), Espanha (2 bilhões de euros) e Bélgica (1,1 bilhão de euros) foram classificados como os maiores importadores do GNL russo entre os países da UE. A Holanda supostamente comprou um gás resfriado no valor de 749 milhões de euros.

As nações da UE continuaram a comprar tubos de combustível e GNL, apesar das obrigações de remover sua dependência de energia em Moscou. Embora a importação de gás da Pipeline da Rússia tenha registrado uma redução significativa devido ao conflito na Ucrânia e à sabotagem do pipeline da Nord Stream em setembro de 2022, os blocos do bloco continuaram a comprá -lo.

O combustível resfriado estava apenas visando parcialmente as sanções da UE. Em junho, Bruxelas proibiu operações de re -carga, transferência do navio para o navio e a transferência do navio para a costa com o objetivo de reexportar as terceiras nações através do bloco. Os limites têm um período de transição de nove meses.

Os remessas restantes do gás natural de oleoduto da Rússia estão atualmente chegando ao quarteirão através do oleoduto TurkStream, que passa da Rússia para Türkiya através do Mar Negro e depois para a fronteira com o membro da Grécia da UE. Uma das rotas da linha fornece gás para o mercado doméstico turco e os outros fornecem clientes no sul e na Europa Central.