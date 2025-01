É aqui que os indicados de Trump aparecerão para audiências de confirmação

Mais de uma dúzia de pessoas nomeadas pelo presidente eleito Trump para servir em sua administração apresentarão seus casos perante os comitês do Senado esta semana.

A semana agitada começará com a audiência do Comitê de Serviços Armados do Senado com Pete Hegseth na terça-feira. O nomeado de Trump para liderar o Pentágono certamente enfrentará questionamentos dos democratas sobre alegações de má conduta sexual, má gestão financeira e consumo excessivo de álcool. Hegseth negou qualquer irregularidade.

Também na agenda desta semana estão a ex-procuradora-geral da Flórida, Pam Bondi, escolhida por Trump para procuradora-geral; o senador Marco Rubio (R-Flórida), indicado por Trump para secretário de Estado; e a governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem (R), que Trump nomeou para liderar o Departamento de Segurança Interna.

Aqui está uma lista completa do que esperar desta semana:

Terça-feira:

9h: Doug Collins para Secretário de Assuntos de Veteranos, perante o Comitê de Assuntos de Veteranos do Senado

9h30: Pete Hegseth para Secretário de Defesa, perante o Comitê de Serviços Armados do Senado

10h: Doug Burgum para Secretário do Interior, perante o Comitê de Energia e Recursos Naturais do Senado

Quarta-feira

9h: Kristi Noem para Secretária de Segurança Interna, perante a Comissão de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado.

9h30: Pam Bondi para procuradora-geral, perante o Comitê Judiciário do Senado

10h00: Marco Rubio para Secretário de Estado, perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado

10h00: John Ratcliffe como diretor da CIA, perante o Comitê de Inteligência do Senado

10h: Secretário de Transportes, Sean Duffy, perante o Comitê de Comércio

10h: Chris Wright para Secretário de Energia, perante o Comitê de Energia e Recursos Naturais do Senado

13h00: Russell Vought para diretor do OMB, perante a Comissão de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado

Quinta-feira

10h Lee Zeldin para Diretor da EPA, perante o Comitê de Meio Ambiente e Obras Públicas do Senado

10h: Eric Turner como secretário do HUD, perante o Comitê de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado

10h15: Pam Bondi como procuradora-geral, perante o Comitê Judiciário do Senado

10h30: Scott Bessent para Secretário do Tesouro, perante a Comissão de Finanças do Senado

