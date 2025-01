É aqui que pode ser a data de lançamento do Nintendo Switch 2 de Mario Kart 9

Ele interruptor nintendo 2 A revelação também viu a estreia de um novo jogo Mario Kart que se acredita ser Mário Kart 9a próxima entrada na lendária série de corridas. Embora a Nintendo não tenha revelado diretamente a data de lançamento da próxima sequência, os relatórios sobre o Switch 2 fornecem um forte indicador de quando ele poderá ser lançado.

Antes do vídeo de revelação do Switch 2, circularam relatos precisos de que a Nintendo anunciaria o console em 16 de janeiro. Esses relatórios também indicaram a data de lançamento planejada do Switch 2, e considerando que Mario Kart 9 parece posicionado para ser um jogo de lançamento para o sistema, sua data de lançamento pode ser mais cedo ou mais tarde.

Mario Kart 9 poderá ser lançado no Nintendo Switch 2 em junho de 2025, de acordo com relatórios anteriores que corroboraram a revelação do Nintendo Switch 2.

Nate o ódio afirmou em um vídeo do YouTube que o Switch 2 seria revelado em 16 de janeiro, o que se mostrou correto. Ele também disse que a Nintendo tinha como meta uma data de lançamento do console para maio ou junho de 2025.

Desde então, a Nintendo divulgou detalhes de uma turnê mundial do console, que contará com demonstrações práticas em vários países. Atualmente, as datas da turnê terminam na Ásia em junho, sugerindo que o console poderá ser lançado no mesmo mês.

Se isso for verdade, Mario Kart 9 provavelmente será lançado no mesmo mês. O fato de aparecer como o único jogo mostrado durante a revelação do Switch 2 sugere que será um jogo de lançamento, então tanto o jogo quanto o console poderão ser lançados juntos em junho.

Um Nintendo Switch 2 Nintendo Direct está agendado para 2 de abril de 2025, então devemos ouvir muito mais sobre o console e Mario Kart 9 na próxima apresentação.