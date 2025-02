É assim que afeta o seu sonho o que você faz durante o dia

Se você luta para dormir, a chave da sua insônia pode se esconder em sua rotina diária.

O que você faz – ou não funcionando – durante o dia, pode ter um impacto profundo em seu sonho, explica um psicoterapeuta e a especialista em dormir Heather Darwall -Smith.

“Você costuma pensar nos problemas de sono como algo que começa quando entramos na cama, mas, na realidade, como vivemos durante o dia desempenha um grande papel no quão bem dormimos à noite”, diz ela.

“Se você ficar acordado às 3 da manhã olhando para o teto, tentando adormecer, pare de lutar. Dormir não é algo que você possa forçar.”

Darwall -Smith, cujo novo livro deve ser publicado, publicado, que o sonho inclui dois processos – primeiro, seu ritmo de zircodiano, um corpo interno do corpo que diz quando você se sente acordado e sonolento, movimentos e rotinas e outros iniciantes Pressão do sono. Isso está associado a produtos químicos chamados adenosina, que é construída em seu cérebro desde que você acorda, aumentando a necessidade de dormir.

“Quanto mais você estiver acordado e ativo, mais forte essa pressão de dormir se torna”, diz ela. “À noite, altos níveis de adenosina ajudam você a adormecer naturalmente.

“Ambos os processos trabalham juntos às 24 horas por dia e à noite para abrir a janela do sono. Se você não construiu pressão de dormir suficiente ou seu relógio não tem sincronização, o sono pode parecer ilusório, não importa o quanto você queira”.

Além disso, nossas relações ajudam a moldar nosso sistema nervoso e também podem influenciar o sono, explica. “Uma conversa difícil, uma tensão não resolvida ou se sente inocente, todos podem nos seguir durante a noite”, diz ela.

(Alamy Stock Photo)

“Então, em vez de ficar obcecado quando você dormir, entre em contato com ele na cabeça para pensar: como posso ficar acordado de uma maneira que durma naturalmente?”

Aqui está o conselho dela sobre como fazer isso …

1. Levante -se ao mesmo tempo todos os dias

Darwall -Smith explica que seu corpo do seu corpo consegue consistência; portanto, quando a hora de acordar – dormindo após noites inquietas ou chegar cedo a alguns dias e tarde para os outros – joga todo o ciclo de sono do sono. O tempo de despertar da manhã constante define o tempo de dormir para a construção adequada e, à noite, seu corpo está naturalmente pronto para descansar.

“Se você mudar apenas uma coisa para melhorar seu sonho, deixe ser”, ela aconselha. “Esse hábito individual de âncora é o seu zirco, amplificando quando você se sente acordado e se seu corpo começar a se envolver para dormir.”

Para ajudar a alcançar essa consistência, sugere que é mantido no tempo de alerta regular – os fins de semana envolvidos; Expondo a luz do dia o mais rápido possível (isso diz que seu cérebro deve estar acordado); E resistir ao lápis para compensar o sonho perdido, porque o tempo extra na cama pode enfraquecer o sono, dificultando a próxima noite.

2. Comece o dia no mouse

Como acordar com formas enquanto dorme; portanto, se você acordar com um alarme de brilho, passe pelo telefone antes de se levantar, primeiro o que seu corpo tem uma resposta estressante e você é colocado em um dia estresse e noite de Sono inquieto, adverte Darwall-Smith.

“Seu ritmo zircodiano depende de sinais claros – tempo consistente, exposição à luz e iniciando toda a ancorando esse procedimento em conjunto com os sinais 12 a 14 horas depois para dormir”, explica.

Como acordar ao mesmo tempo todos os dias, recomenda sair ou sentar -se pela janela o mais rápido possível, porque a luz da manhã localiza seu corpo de relógio.

Substitua o alarme do nascer do sol ou coloque um tom suave que seu coração não faça e faça o possível para não sentir pressa.

Explica: “Desacelerar – reservar um tempo para o café da manhã, mover -se com a intenção e começar o dia no mouse – reduz o estresse. Um dia mais equilibrado é uma manhã mais calma, o que suporta um sono melhor à noite”.

3. Dê seu cérebro

Se você preencher cada minuto do dia em tarefas e entrada constante, seu cérebro não terá a chance de desacelerar. Portanto, antes de dormir, em vez de descansar, sua mente entra em sobrecarga cognitiva e será imediatamente processada – renovar conversas, tarefas inacabadas e preocupações antigas.

(Alamy Stock Photo)

Para evitar isso, Darwall-Smith aconselha fazer uma pausa real durante o dia, onde não há movimento e não cobra todo momento livre. Dê seu quarto para passear sonhando, olhando pela janela, saindo pela janela, ao lado de uma curta caminhada sem o seu telefone e criando “rampas mentais”, onde as luzes descendentes, lendo, se estendem ou ouvindo algo calmante.

“Quando você permite que os momentos do espaço branco mental durante o dia durante o dia, seu cérebro não o sessifica na mente à noite”, ela promete.

4. Faça um dia diferente da noite

Se você passou uma paz sentada e rola o dia todo, seu corpo pode não se sentir pronto para dormir, Darwall-Smith se destaca. “O sono acontece quando há uma clara diferença entre vigilância e férias – mas se você estava em baixa energia, o estado do movimento baixo, não há forte contraste”, explica ela.

Mas você não precisa trabalhar um exercício energético para criar contraste de dias e noturnos – Darwall -Smith diz que a pesquisa mostra pequenos movimentos – fide, alongamento, movendo -se no seu assento e pressão de dormir.

Então, ela aconselha a reunião a cada hora, mesmo que esteja apenas se estendendo, caminhando ou se movendo enquanto conversava por telefonemas e em reuniões e aceita seu corpo para segurar “, diz.

5. Admita emoções não tratadas

As emoções que se desenrolam não desaparecem quando você fecha os olhos, e a insônia pode ser o resultado, diz Darwall-Smith.

Diz que é importante executar tensões, fazer algumas respirações profundas, informar seu sistema que não há problema em relaxar e criar um ritual que diz que o dia é excessivo, com uma bebida quente e iluminação abafada. “Reconheça o que está lá”, ela aconselha. “Você não precisa resolver tudo antes de dormir, mas encontrar maneiras de nomear e processá -lo”.

5. acalme -se

Se você se sentir emocionalmente ou fisicamente desconsiderado, ficará em um aviso alto, adverte Darwall-Smith. “O sistema nervoso preso no modo de aviso não dá uma prioridade ao sono”, enfatiza ela.

Reconheça o que você se sente desconfortável e use a respiração profunda, capas ponderadas e exercícios de aterramento para ajudá -lo a se sentir mais seguro, sugere.

6. Não perseguida o sonho

Darwall-Smith aponta mais que você tenta controlar o sonho, isso é ilusório. Portanto, sugere que você jogue seu rastreamento para dormir se o estressar, tocando regras sólidas sobre sua rotina de sono e mova o foco no seu tempo de vigília.

“O foco no sono pode transformá-lo em desempenho quando se destina a ser um processo natural e inconsciente”, diz ela.

“Em vez de tentar consertar um sonho, tente acordar de uma maneira que permita que seu sono aconteça naturalmente. Dormir não é um objetivo – vive de uma maneira que pede férias”.

Mas ela enfatiza que, se estamos constantemente lutando com o sono, apesar da mudança, você pode ter um distúrbio do sono e vale a pena conversar com um profissional de saúde. “Se o sonho parece uma batalha todas as noites, você não precisa descobrir sozinho – a ajuda está disponível”, diz ela.

Como ficar acordado (para que você possa dormir durante a noite) Heather Darwall-Smith publica Harper Nefiction 27. Fevereiro, preços £ 16,99.