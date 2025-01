É necessário aumentar o número e a qualidade desta profissão.

Jacarta – O Instituto de Investigação Económica e Social da Universidade da Indonésia (LPEM UI) afirmou que a Indonésia está a experimentar sintomas de desindustrialização precoce.

Desde 2014, o valor acrescentado médio da indústria transformadora ronda os 39,12 por cento, comparativamente a períodos anteriores que tiveram um valor médio de 41,64 por cento.

Esta condição fez com que o crescimento económico da Indonésia até agora fosse abaixo do ideal, na ordem dos 5 por cento.

Na verdade, o Presidente Prabowo Subianto estabeleceu uma meta para o crescimento económico da Indonésia de 8 por cento.

Para atingir este objectivo de crescimento, são necessários esforços sérios para levar a cabo a reindustrialização do país.

“Para fazer a reindustrialização são necessários muitos engenheiros. “Continuaremos a colaborar com o governo e várias partes, desempenhando um papel ativo no apoio aos esforços para o crescimento da indústria no país”, disse o Presidente Geral da Associação de Engenheiros da Indonésia (PII) 2024-2027, Ilham Akbar, em. sua declaração oficial, terça-feira, 21 de janeiro de 2025.

Segundo ele, um dos capitais importantes da reindustrialização são os engenheiros profissionais. Os países que se industrializaram com sucesso têm um número significativo de engenheiros.

Por exemplo, o Vietname tem 9 mil engenheiros por milhão de habitantes, até a Coreia do Sul tem 25 mil engenheiros por milhão de habitantes. Então, quanto custa para a Indonésia?

Ilham Habibie afirmou que atualmente o número de engenheiros é de apenas 2.670 pessoas por milhão de habitantes. Esta condição também é uma preocupação para PII.

“Esperamos apoiar o governo em seus esforços para aumentar o número de engenheiros. “Não só em quantidade, mas também na melhoria da qualidade”, disse ele.