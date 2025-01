“É necessário colmatar a lacuna entre a procura e a oferta de óleo de palma”

CSIR-Instituto Indiano de Tecnologia Química (CSIR-IICT) D. Srinivasa Reddy, na sexta-feira, destacou a lacuna entre a demanda e a oferta de óleos comestíveis no país e destacou a importância de abordar esta questão.

Ele falou na 79ª Convenção Anual de dois dias da Associação de Tecnólogos de Petróleo da Índia (OTAI) e na Conferência Nacional sobre ‘Dendezeiro: Tendências Recentes na Produção, Processamento e Aplicações nos Setores Alimentares e Agrícolas’. no instituto.

O director expressou esperança de que a conferência facilite as discussões sobre o óleo de palma, aborde os mitos que o rodeiam e explore formas de reduzir a dependência do país das importações de petróleo. O Presidente Nacional da OTAI, Rajiv Churi, estava preocupado com a prevalência de alegações não científicas sobre o óleo de palma e esperava que a conferência servisse como uma plataforma para abordar estas questões.

O secretário da OTAI e coordenador da zona sul, Sanjit Kanjilal, disse que o objetivo da conferência é preencher a lacuna entre a oferta e a procura e melhorar a percepção do óleo de palma. O vice-presidente da Associação Indiana de Produtores de Óleo Vegetal (IVPA), Bhavna Shah, discutiu os principais fatores que moldam a indústria do petróleo e os desafios. Sesikeran, ex-diretor do Instituto Nacional de Nutrição (ICMR), analisou os efeitos nocivos das práticas negativas de marketing de algumas empresas de óleo de cozinha. A sessão de abertura foi seguida pela entrega dos Prémios Anuais de Mérito da OTAI, segundo um comunicado de imprensa.