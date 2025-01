É necessário tempo para decidir o futuro político, diz vereador do município ‘sequestrado’ do CPI(M) Koothattukulam

A conselheira do CPI(M) no município de Koothattukulam, Kala Raju, disse que precisa de tempo para decidir se permanecerá na Frente Democrática de Esquerda (LDF) após um incidente recente em que ela foi alegadamente “sequestrada” pelo seu próprio partido perto da sede municipal. no sábado (18 de janeiro).

Enquanto recebia tratamento em um hospital municipal, a Sra. Raju disse O hindu que ainda estava em estado de choque e incapaz de decidir o seu futuro político. Ela foi alegadamente agredida e levada à força por apoiantes do CPI(M) pouco antes de uma discussão e votação de uma moção de censura contra o presidente municipal do CPI(M), Vijaya Sivan.

“Pode ter sido fácil para o partido ao qual estou associado há 25 anos tentar eliminar-me, mas não é tão fácil para mim mudar de lado assim. No entanto, qualquer decisão que ela tome será influenciada pelos acontecimentos de sábado”, disse ela, lamentando que nenhum dos outros nove vereadores do partido a tenha abordado após o incidente.

A Sra. Raju expressou maior preocupação com a segurança dos seus filhos do que com a sua própria e disse que estava hesitante em regressar a Koothattukulam depois de receber alta do hospital. “Se eles conseguiram me atacar e me ‘sequestrar’ na frente da polícia e de centenas de pessoas, isso mostra que podem fazer o que quiserem. Como posso confiar na polícia quando ela não fez nenhuma prisão, apesar de identificar os envolvidos?” ela perguntou.

A Sra. Raju rejeitou as alegações do CPI(M) de que ela não poderia ser localizada durante quatro dias antes de sábado e que teria sido “sequestrada” pelo Congresso. “Num desses dias, falei com um vereador do CPI(M) durante mais de uma hora e participei num funeral em Kochi”, disse ela, esclarecendo que a Frente Democrática Unida só interveio e internou-a no hospital da cidade a seu pedido. .