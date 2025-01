É quando o menu de alinhamento do Popeyes X Don Julio Championship é lançado

Algo emocionante é vir para os amantes de comida e os fãs de jogos igualmente. Um novo menu será estreado por um tempo limitado, trazendo sabores ousados ​​e uma virada inesperada para um clássico amado. Com uma colaboração única por trás disso, este menu promete uma nova versão dos favoritos da família.

Aqui está tudo que você precisa saber sobre o POPEYES X DON Julio Championship Alignment MenuIncluindo quando e onde você pode experimentá -lo.

Popeyes e Tequila Don Julio se juntaram para lançar um menu de tempo limitado inspirado nos sabores ousados ​​de Tequila e o frango frito no estilo da Louisiana. O alinhamento do campeonato Popeyes X Tequila Don Julio apresenta três artigos: um sanduíche de frango marinado com tequila, asas de alho da Louisian com infusão de tequila e uma citação de limonada de hibisco de morango picante. Este menu exclusivo está disponível por um curto período em locais selecionados (através de EUA hoje).

Essa colaboração, lançada antes do Super Bowl, marca uma fusão inovadora de sabores clássicos de Popeyes com elementos de tequila premium. Os destaques, o Popeyes x Tequila Don Julio Resta, a extensão picante e um picles curado por barril. As asas de alho da Louisian de 3 peças trazem um molho de infusão de tequila para um chute picante e saboroso, enquanto o modelo picante de limonada de hibiscos de morango fornece uma combinação refrescante não alcoólica.

Este menu de edição limitada estará disponível por apenas um dia, em 31 de janeiro, em locais de Popeyes em Nova York, Miami, Nova Orleans, Filadélfia e Kansas City. Para uma corrida prolongada, o Popeyes será oferecido no Popeyes Canal Restaurant em Nova Orleans de 31 de janeiro a 9 de fevereiro, enquanto exaustos estoques.

Para aqueles que não podem visitar um local de participante, Popeyes oferece uma oferta de compra de sanduíche de frango de um e um gratuito em Uber Eats de 29 de janeiro a 9 de fevereiro. Os clientes também podem reivindicar um desconto de US $ 5 nos artigos selecionados Don Julio Tequila ou Popeyes, o que facilita a colaboração.