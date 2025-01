É um reconhecimento para o sistema de saúde de Kerala, diz o Dr. José Chacko Periappuram em Padma Bhushan Honor

“Dedico esse grande reconhecimento a todo o povo de Kerala e El País,” foi como o famoso cirurgião cardio-torreno. José Chacko Periapuram respondeu depois de ouvir que recebeu o Bhushan Padma por um distinto serviço de alta ordem.

Veterano no campo da cirurgia cardio-tórica com uma experiência de aproximadamente três décadas e meia, o Dr. Periappuram disse que foi uma surpresa, embora estivesse ciente de que foi indicado para a segunda maior honra civil.

“Eu estava muito além dos meus sonhos. Considero esse prêmio um reconhecimento pelo excepcional sistema de saúde em Kerala. Sinto -me privilegiado por ter trabalhado no estado nos últimos 35 anos ”, afirmou.

Um aclamado cirurgião cardíaco e autor médico tem o reconhecimento de ter feito o primeiro transplante de coração bem -sucedido em Kerala. “Eu poderia ter ido a qualquer lugar fora da Índia para seguir minha carreira profissional. Mas decidi ficar em Kerala e oferecer minha experiência às pessoas aqui. Agradeço aos médicos, enfermeiros, pessoal de assistência médica e pessoas de várias áreas da vida que me ajudaram nessa viagem ”, afirmou.

Ele é o chefe do Departamento de Cirurgia Cardiotoral no Lisie Heart Institute, em Kochi. Ele foi consultado com o Shri Padma em 2011. Ele havia feito o primeiro coração de retardo no país. Também era essencial estabelecer o programa ‘Bating Heart Bypass’ e o projeto ‘Bypass Arterial’ em Kerala.