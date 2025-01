É verdade que a assistência social do PKH e do BPNT em Janeiro de 2025 será desembolsada mais rapidamente? Confira aqui!

Jacarta – No início de 2025, chegam boas notícias para milhões de famílias beneficiárias (KPM) na Indonésia. O desembolso da Assistência Social para o Programa Família Esperança (PKH) e da Assistência Alimentar Não Monetária (BPNT) será alegadamente acelerado. Esta aceleração visa garantir que a assistência possa ser utilizada imediatamente pelas pessoas que dela necessitam.

Uma das principais razões para acelerar o desembolso da assistência social é melhorar a qualidade dos dados sobre os beneficiários. O governo está agora a utilizar Dados Socioeconómicos Únicos (DTSE) desenvolvidos pela Agência Central de Estatística (BPS) em colaboração com o Ministério dos Assuntos Sociais (Kemensos). Espera-se que o DTSE forneça informações mais precisas sobre as condições económicas das famílias beneficiárias da ajuda.

Ao contrário dos dados anteriores, o DTSE permite um processo de verificação mais rigoroso e válido, pelo que se espera que o atendimento seja mais específico. Com dados mais precisos, a possibilidade de distribuição mal direcionada pode ser minimizada.

Quando será desembolsada a assistência social do PKH e do BPNT?

 Cartão Família Próspera (KKS) lançado pelo governo Foto: VIVA.co.id / Raudhatul Zannah

Se nos referirmos ao calendário anterior, o desembolso da assistência social começa normalmente no final de janeiro ou mesmo avança para fevereiro. Contudo, em 2025, o governo pretende que o desembolso ocorra o mais tardar em meados de Janeiro.

Esta assistência será distribuída através de dois mecanismos principais:

Banco Himbara: desembolso de recursos através de bancos como BRI, BNI, Mandiri ou BTN utilizando o Cartão Família Próspera (KKS).

Correios: Para os beneficiários que não possuem acesso bancário, o auxílio poderá ser desembolsado nos correios mediante apresentação de documento de identificação oficial.

Impacto das alterações nos dados DTSE

 destaque sem dinheiro – cartão de família próspera – kks Foto: ENTRE FOTOS/Yusran Uccang

Espera-se que o uso do DTSE traga diversas mudanças. Algumas famílias que antes não recebiam assistência agora podem estar na lista de beneficiárias. Por outro lado, as famílias cujas condições económicas melhoraram podem ser retiradas da lista de beneficiários da assistência social.

Se uma família considerar que tem direito a receber ajuda mas não estiver registada, recomenda-se que informe imediatamente o serviço social local, apresentando documentos comprovativos.

Com um desembolso mais rápido, espera-se que as famílias beneficiárias possam utilizar imediatamente a assistência para necessidades urgentes, como educação, saúde e alimentação. Além disso, espera-se também que esta aceleração ajude a manter a estabilidade económica familiar no início do ano.

Aconselha-se o público a verificar periodicamente as suas contas ou a visitar os correios de acordo com o calendário de desembolso especificado. Se tiver problemas, contacte imediatamente as autoridades para que o processo de distribuição da ajuda decorra sem problemas e dentro do prazo.