É verdade que as estrias podem ser eliminadas com ingredientes naturais?

Yakarta, vivo -As marcas de alongamento são longas filas que se assemelham a cicatrizes na pele. Considera -se frequentemente que essa condição interfere na aparência, então algumas pessoas querem encontrar maneiras de eliminá -las.

Leia também: Fácil de se livrar das espinhas nas costas, mostrou que é eficaz!

As estrias ocorrem quando a pele se estende ou encolher rapidamente. Essa mudança drástica afeta a elastina e o colágeno que suporta a pele para que as estrias sejam finalmente. Então, qual é a causa da aparência das estrias? Mova -se para mais informações, vamos lá!

Algumas causas comuns de estrias incluem um aumento significativo no ganho de diminuição ou peso, gravidez, puberdade, uso de drogas e certas condições médicas.

Leia também: Os benefícios da água de arroz para a beleza são muito, ajudando a animar a pele para evitar rugas

A estrela em si é difícil de eliminar. No entanto, existem várias formas naturais que podem ajudar a desaparecer ou disfarçar sua aparência.



Leia também: Esta escola rotineiramente viral faz um teste de gravidez para estudantes, cidadãos: eu realmente preciso!

Primeiro, há óleo de coco, que pode ajudar a hidratar e aumentar a elasticidade da pele. O truque, massageie a área de estrias com óleo de coco comum.

Então, outro ingrediente natural é o Aloe Vera, que possui propriedades anti -inflamatórias e pode ajudar a reparar o tecido da pele danificado. Aplique o gel Aloe Vera à estrela.

Diz -se também que as células -tronco da Apple suíços ajudam a disfarçar estrias. Seu conteúdo pode otimizar a produção de colágeno para reduzir as estrias e reparar o tecido da pele danificado.

Citando a conta do Instagram da beleza Seolmi (@Seolmibeauty), o conteúdo é encontrado no óleo corporal Seolmi, que também é enriquecido com ácido hialurônico 8x e 10 tipos de óleos essenciais e colágeno.

“O conteúdo é útil para aumentar a circulação sanguínea, reduzir a inflamação e acalmar a pele para prevenir e disfarçar estrias e celulite, garantindo que a pele permaneça molhada, macia, flexível e macia ao longo do dia”, escreveu a conta. @Seolmibeauty No Instagram, citado no domingo, 2 de fevereiro de 2025.

Por outro lado, o Seolmi (@Seolmioficial) fez o primeiro lançamento da série Body Care, que colaborou com um influenciador chamado Elizabeth Zenifer.

Seolmi x Elizabeth Zenifer A série de colaboração lançou 3 produtos, a saber, o óleo corporal Seolmi, o soro corporal Seolmi e a loção para o corpo Seolmi.