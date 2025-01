É verdade que Mahalini está grávida de 7 meses? Rizky Febian compartilha boas notícias

Jacarta – O casal Rizky Febian e Mahalini trouxe recentemente boas notícias a todos os seus seguidores nas redes sociais.

Através de sua conta pessoal no Instagram, Mahalini anunciou a notícia de que estava grávida do primeiro filho do casamento com Iky, apelido de Rizky Febian.

Em seu último upload, Mahalini compartilhou um retrato de sua barriga. Ela fica linda em um vestido branco e sua barriga parece muito dilatada.

“Um pouco ⭐️ na minha barriga”, escreveu Mahalini na legenda de seu upload, citado no sábado, 4 de janeiro de 2025.

Na coluna de comentários, Rizky Febian também pediu aos fãs que orassem por Mahalini, que está grávida.

“Todos, por favor, orem por minha esposa”, escreveu Rizky Febian.

Mahalini e Rizky Febian já haviam encoberto a gravidez. Isso pode ser visto na resposta de ambos, que não deram nenhuma resposta quando os internautas se aglomeraram para suspeitar que Mahalini estava grávida.

A barriga inchada de Mahalini foi vista diversas vezes enquanto cantava no palco. Recentemente ela também usa roupas largas para que sua barriga crescente não fique visível.

Muitos internautas comentaram que a cantora de “Sisa Rasa” estava entrando no sétimo mês de gravidez. Embora nenhuma certeza válida tenha sido comprovada, os internautas ainda rezam para que a gravidez de Mahalini seja saudável e sem problemas.

“Se contarmos a gravidez de um casamento em maio, então ela está grávida de apenas 7 meses.” escreveu um usuário da conta.

“Alguns dizem 7 meses, então vamos ver quando será a recitação de 7 meses.” Usuários da Internet adicionados.

“É verdade, parabéns, continue saudável, grávida.” disse outro.

“Uau, MashaAllah, parabéns! “Esperemos que Mahalini e seu bebê estejam saudáveis”. disseram os internautas.