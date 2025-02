É verdade que o Covid-19 na Terra tem um impacto na temperatura na lua?

Yakarta, vivo -Pas pandemia global como covid-19 afeta a temperatura na lua? Um estudo em 2024 vincula restrições estritas no território ou isolamento Em todo o mundo, com uma diminuição na radiação de calor que chegou à lua da Terra, mas agora os cientistas dizem que não foi o que aconteceu.

Aqui está a explicação. Assim, quando muitos centros de negócios estão fechados no início de 2020 e todos os humanos passam mais tempo em casa, as emissões de carbono diminuem e há uma diminuição na radiação terrestre: o calor produzido pela Terra e absorvido pela Lua.

Estudos anteriores fizeram perguntas sobre o efeito da radiação terrestre na temperatura da superfície da lua e, de fato, há uma diminuição da temperatura à noite na lua observada durante abril a maio de 2020, quando muitas políticas isolamento forçado.

Em seu último estudo, conforme citado no site CientíficoSábado, 8 de fevereiro de 2025, pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia da Universidade Missouri e West Hindia, encontraram vários problemas com a relação entre Covid-19 e temperaturas na lua.

“A idéia de que a atividade humana na Terra terá uma influência significativa na temperatura na lua, que é quase 240 mil milhas, parece impossível. Mas decidimos continuar abrindo discussões e realizar mais investigações”, disse o pesquisador “, ele disse o pesquisador William Schonberg.

Vendo os dados, Schonberg e os pesquisadores encontraram vários problemas com a hipótese inicial. Primeiro, houve uma diminuição na temperatura da lua em 2018, que foi semelhante a 2020, e uma diminuição estável desde 2019, que não foi completamente acordada com o tempo de pandemi covid-19 e isolamento.

De fato, os relatórios sobre as condições de temperatura coletadas pelo orbitador de reconhecimento lunar da NASA mostraram flutuações do ciclo, não uma clara diminuição, de acordo com a análise mais recente.

Os pesquisadores também se referiram a um estudo em 2021 que constatou que a redução em qualquer emissão associada ao COVID-19 afetou apenas o fundo da atmosfera da Terra.

“Não argumentamos que a temperatura cai em momentos diferentes durante o período que é estudado. No entanto, parece bastante excessivo afirmar que a atividade humana é a principal causa disso”, disse Schonberg.

Ele e os pesquisadores por trás deste novo estudo também declararam a possibilidade de que menos poluentes e o céu noturno mais brilhante realmente aumentem o calor refletido da terra para a lua, que tem o potencial de aumentar em vez de reduzir a temperatura da lua.

Obviamente, existem muitos fatores que desempenham um papel aqui. No entanto, a conclusão deste novo estudo demonstra que as mudanças na atividade humana não podem ter impacto nas temperaturas da lua, especialmente durante o Covid-19.