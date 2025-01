É viral que existem ruas em Tanah Abang que são lugares onde as drogas ilegais são distribuídas, os usuários da Internet estão animados!

Jacarta – Recentemente, o público ficou chocado com as ruas de Tanah Abang, no centro de Yakarta, nas redes sociais. Sabe -se que, neste local, suspeita -se que as transações ilegais de drogas sejam realizadas abertamente.

Leia também: Uma série de eventos virais sobre jovens policiais que jogam sirenes nos atolamentos, aparentemente com o objetivo de criar conteúdo.

Quando você envia um vídeo para uma conta Tiktok @jastip_tanahabrangEle mostrou atividade suspeita em uma das ruas da área de Tanah Abang, especificamente na ponte alta. Sabe -se que o vídeo se tornou viral e se tornou uma questão de discussão entre os usuários da Internet.

 Ilustração de drogas ilegais.

Leia também: O major Teddy foi acusado de ser desrespeitoso porque caminhou em frente ao comandante do TNI e ao Ministro da Defesa, acontece que o fato …

“Permissão para informar, respeitado Sr. Pabowo @divisihumaspolri @gerinda @mapolresjakartacentral”, Ele escreveu a descrição do vídeo, citado por Viva no sábado, 25 de janeiro de 2025.

Sabe -se que o vídeo foi gravado no proprietário do telefone celular e mostra as pessoas seguidas supostamente oferecendo drogas ilegais. O vídeo foi gravado pelo titular da conta que estava viajando pela área de motocicletas.

Leia também: Faça com que seu coração caia! Transjakarta fica preso nos trilhos de trem perto da estação de Grogol e passageiros dispersam

Como resultado, o vídeo se tornou viral no Tiktok e teve 1,5 milhão de visitas e 1.743 comentários. Muitos usuários da Internet estão animados e ofereceram drogas ilegais na área.

“Neste local, há pessoas que vendem medicamentos como esse, que é abertamente como vender amendoins cozidos”. Ele escreveu os comentários dos usuários da Internet na carga.

“Não é estranho nessa área, é inteligente o suficiente para trazer gelo, mas tem todo o remédio abaixo quando se aproxima e diz algo como ‘eu quero um pouco de remédio'”, Outro usuário da Internet interveio.

Como uma informação adicional, a unidade de narcóticos da Polícia Metropolitana de Tanah Abang acaba de prender dois tráfico suspeitos de drogas que, segundo a comunidade local, estavam zangados.

“Recebemos informações públicas sobre atividades ilegais de distribuição de drogas na área de Jembatan Tinggi. Armado com este relatório, nossa equipe realizou imediatamente ataques para minimizar a circulação de bens perigosos em nossa jurisdição”, disse o chefe da polícia metropolitana de Tanah Abang, Akbp Aditya. SP Sembiring, M.Si.K.

Além disso, o AKBP Aditya confirmou que os suspeitos e evidências já foram obtidos para maior investigação. Ele também pediu aos cidadãos que permaneçam ativos para denunciar todas as atividades suspeitas em seu ambiente.

“O sucesso desta operação não pode ser separado da participação da comunidade que se atreve a relatar incidentes em torno dela. Esperamos que essa cooperação continue a se estabelecer para criar um ambiente seguro e livre de tráfico de drogas”, concluiu.