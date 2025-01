EAM Jaishankar mantém conversações com a NSA Sullivan dos EUA e analisa as relações Índia-EUA nos últimos quatro anos

O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, manteve conversações na segunda-feira (6 de janeiro de 2025) com o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, revisando amplamente a trajetória da parceria estratégica global Índia-EUA Unida nos últimos quatro anos sob a administração Biden.

Sullivan está visitando a Índia duas semanas antes da posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos.

Em uma postagem em

Uma das medidas mais importantes iniciadas para expandir os laços bilaterais foi a Iniciativa EUA-Índia sobre Tecnologias Críticas e Emergentes ou iCET.

O iCET foi lançado pelo primeiro-ministro Narendra Modi e pelo presidente dos EUA, Joe Biden, em maio de 2022, com o objetivo de estabelecer uma maior colaboração entre a Índia e os Estados Unidos em áreas tecnológicas críticas, como inteligência artificial, semicondutores, biotecnologia e inovação em defesa.

“Prazer em conhecer a NSA dos EUA @JakeSullivan46 em Nova Delhi hoje de manhã”, disse Jaishankar.

“Continuamos as nossas discussões em curso sobre o aprofundamento da cooperação bilateral, regional e global. Valorizamos a abertura das nossas conversações ao longo dos últimos quatro anos. Agradecemos a sua contribuição pessoal para forjar uma parceria Índia-EUA mais estreita e mais forte”, acrescentou.

Sullivan também manterá extensas conversações com o seu homólogo indiano, Ajit Doval, para analisar o progresso da cooperação no âmbito do iCET, bem como o envolvimento bilateral na defesa.

No ano passado, os dois lados revelaram uma série de iniciativas transformadoras para aprofundar a cooperação Índia-EUA nas áreas de semicondutores, minerais críticos, telecomunicações avançadas e espaço de defesa.

A viagem de Sullivan ocorre dias depois de Jaishankar concluir uma visita de seis dias aos Estados Unidos.

Antes de sua viagem, um porta-voz do governo Biden disse que as conversas de Sullivan com Doval cobrirão uma série de tópicos em toda a “amplitude da parceria EUA-Índia: desde cooperação espacial, de defesa e tecnologia estratégica até prioridades de segurança compartilhadas no Indo-Pacífico e além .

A cooperação em defesa entre a Índia e os Estados Unidos também registou um aumento significativo nos últimos quatro anos.

Em Outubro, a Índia assinou um mega acordo com os Estados Unidos para adquirir 31 drones Predator de longa duração da General Atomics, importante defesa dos EUA, sob a rota de vendas militares estrangeiras, a um custo de quase 4 mil milhões de dólares.

A Índia está adquirindo drones para aumentar a capacidade de combate de seus militares ao longo das fronteiras disputadas com a China.

Enquanto a Marinha receberá 15 drones Sea Guardian, a Força Aérea Indiana e o Exército receberão oito drones Sky Guardian cada.

Os drones de alta altitude e longa duração são capazes de permanecer no ar por mais de 35 horas e podem transportar quatro mísseis Hellfire e cerca de 450 kg de bombas.