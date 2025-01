Ear um dinheiro online? O IRS está tomando medidas energéticas contra a renda não relacionada

(Jornal) – O mundo da “agitação lateral” abriu a porta para muitos para ganhar dinheiro de uma maneira não convencional. No entanto, a renda ainda é renda e deve ser informada sobre declarações fiscais.

Contribuintes tem até 15 de abril Apresentar os impostos do ano passado sobre a renda que obtiveram, mesmo esses shows online. O serviço tributário interno, que processa as declarações fiscais, mudou a receita mínima feita on -line para informar sobre as declarações fiscais.

Qualquer pessoa que ganhou mais de US $ 5.000 em 2024 vendendo ingressos, instrumentos musicais ou outros bens e serviços on -line deve esperar obter uma forma de imposto de 1099 K este mês.

O 1099-K é um formulário para informar os pagamentos recebidos dos mercados on-line, das inscrições ou das plataformas de revenda, incluindo Etsy, eBay, Venmo, CashApp, StubHub e Ticketmaster.

Se você vendeu nessas ou em plataformas similares e ganhou mais de US $ 5.000, deve esperar receber um formulário e enviar impostos sobre sua renda.

Anteriormente, as plataformas on -line só precisavam enviar esses formulários para usuários que ganharam mais de US $ 20.000 na maioria dos casos.

