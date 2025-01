Earle-Sears está em uma disputa acirrada com seus rivais democratas na disputa para governador da Virgínia

Earle-Sears está em uma disputa acirrada com seus rivais democratas na disputa...

O vice-governador da Virgínia, Winsome Earle-Sears (R), está em uma disputa acirrada com seus potenciais rivais democratas na próxima corrida para governador do estado, de acordo com uma nova pesquisa divulgada na sexta-feira.

De acordo com a pesquisa Mason-Dixon Polling and Strategy, Earle-Sears está atrás da candidata democrata ao governo e ex-deputada Abigail Spanberger (D-Va.) por 47 a 44 por cento. Nove por cento disseram que estavam indecisos.

A mesma pesquisa mostrou uma margem ligeiramente mais estreita entre Earle-Sears e o deputado Bobby Scott (D-Va.), que estaria considerando concorrer. Earle-Sears liderou Scott por 46% a 44%, com 10% dizendo que estavam indecisos.

A pesquisa Mason-Dixon também mostrou que o governador Glenn Youngkin (R) tem um alto índice de aprovação, um sinal potencialmente promissor para a Sears. Cinquenta e oito por cento disseram que aprovavam o cargo de Youngkin como governador, enquanto apenas 37 por cento disseram que desaprovavam. Cinco por cento disseram não ter certeza.

Earle-Sears entrou na corrida em setembro com o apoio do governador de mandato limitado, Glenn Youngkin (R). Spanberger anunciou que concorreria em novembro de 2023. No mês passado, o deputado Bobby Scott (R-Va.) Disse ao Punchbowl News que não estava descartando uma candidatura.

A pesquisa segue umaPesquisa da Faculdade Emersondivulgado na quinta-feira mostrou Spanberger liderando Earle-Sears por 42 por cento a 41 por cento, com quatro por cento dizendo que apoiariam outro candidato e 13 por cento dizendo que estavam indecisos.

A corrida será uma das poucas eleições importantes fora de 2025. O vice-presidente Harris venceu na Virgínia em 2025, mas teve desempenho inferior às margens de Biden em 2020. Harris derrotou Trump no estado por pouco menos de seis pontos, enquanto Biden derrotou Trump no estado por quatro anos antes em 10 pontos.

