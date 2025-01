Ebon Moss-Bachrach do Quarteto Fantástico fala sobre a aparição de Robert Downey Jr.

Ator Ébano Musgo-Bachrach está programado para fazer sua estreia no Universo Cinematográfico Marvel em Os quatro fantásticos: primeiros passos e recentemente falou sobre se Robert Downey Jr. Ele aparecerá como Doctor Doom no próximo filme.

Bachrach fará o papel de The Thing no novo filme do Quarteto Fantástico. Embora Robert Downey Jr. seja conhecido por interpretar o Homem de Ferro no MCU, em 2024 foi revelado que ele retornaria à franquia como o icônico vilão Doutor Destino, conhecido por sua rivalidade com a superequipe titular.

Ebon Moss-Bachrach tímido sobre interpretar Doutor Destino no Quarteto Fantástico

O ator urso Ebon Moss-Bachrach apareceu recentemente conversando com Jimmy Kimmel em seu talk show. gosto dele entrevista Continuando, Kimmel perguntou a Bachrach se ele poderia revelar alguns detalhes sobre Quarteto Fantástico: Primeiros Passos que ele não poderia compartilhar.

Ao não receber resposta de Bachrach, Kimmel pergunta ainda se ele e Robert Downey Jr. compartilharam uma boa dinâmica no set. Mas o ator brincou com Kimmel em vez de responder diretamente, dizendo: “Sim, moramos juntos. Sim, ele me pediu para me mudar.

Kimmel também questionou se Robert Downey Jr. está no filme ou se aparecerá no final de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos. No entanto, Bachrach recusou-se novamente a responder, dizendo: “Isso não vai acontecer. “Passei por um rigoroso treinamento de mídia.” Ele também revelou que assistiu a uma pequena apresentação de The Thing e que a companhia de Andy Serkis, The Imaginarium, os está ajudando.

Bachrach apareceu anteriormente no programa de Kimmel em fevereiro de 2024, quando revelou que eles usariam captura de movimento para The Thing. Ele revelado“Acho que eles fizeram um terno no passado. Michael Chiklis usava um terno que aparentemente era muito desconfortável, e é como… já superamos isso. “É uma espécie de cosplay, meio amador, esse tipo de coisa agora com a tecnologia que temos.”

Originalmente relatado por Ishita Verma em SupherHeroHype.