Economista: Idealmente, Rosan e Dony Oskaria renunciam às suas posições depois de se tornarem oficiais e entre

Yakarta, vivo – Chefe da indústria indefesa, o Centro de Comércio e Investimento, Andry Satrio Nugroho disse que o ministro do Investimento e Rosan Roeslani e o vice -ministro do Bumn, Dony Oskaria, renunciaram idealmente de sua posição, depois de ser nomeado pelo presidente Prabowo como o major de investimento em investimento em investimento em investimento. ANAGATA NUSANTARA OU BPI e AGAR ANTARA AGÊNCIA. Sabe -se que Rosan Roeslani é nomeado chefe da Agência de Implementação (Diretor Executivo/CEO) e Dony Oskaria se tornou o Diretor de Operações (COO) ou o Implemer na operação e entre.

“Na minha opinião, na minha opinião, o CEO e o diretor de operações, que atualmente atuam como funcionários públicos, como ministros e vice -ministro, devem renunciar”, disse Andry na discussão pública sobre indefesa na segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025.

 Chefe de BPI e Antara, Rosan Roeslani (médio) no complexo do Palácio Presidencial, Central Yakarta, segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025

Andry explicou que Rosan e Dony precisam renunciar para eliminar conflitos de interesse e aumentar a confiança dos investidores.

“Porque isso está eliminando o conflito de interesses e, é claro, aumenta a confiança dos investidores. Portanto, não pode ser o dobro da posição, de qualquer jeito Entre se o Ministério do Investimento pode não ser mantido ou entre eles, há duas coisas que serão priorizadas “, afirmou.

Ele disse que, com a eleição de Rosan e Dony como funcionários dentro e entre eles, ambos tiveram que trabalhar profissionalmente e se concentrar em gerenciar a instituição.

“A eleição do ministro do Investimento, sim, o ministro do Investimento deve diminuir e administrar, esperamos que os membros dos diretores dos diretores.

Anteriormente, o chefe do Escritório de Comunicação Presidencial, Hasan Nasbi, revelou a estrutura de liderança da Agência de Investimentos de Anagata Nusantara ou BPI e o recentemente inaugurado o presidente da Indonésia, Pabowo Subánto, na segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025.

Hasan disse que o BPI e a Antara foram liderados pelo Ministro do Investimento e pelo Ronso Rosan Roeslani. Mais tarde, Rosan foi assistido pelo vice -ministro de Bumn, Dony Oskaria e Pandu Sjahrir.

“Mais tarde e Antara será dirigido pelo Sr. Rosan Roeslani, mais tarde será assistido pelo Sr. Pandu Sjahrir, ele também será assistido pelo Sr. Dony Oskaria”, disse Hasan a jornalistas no complexo presidencial do palácio, Central Yakarta, Segunda -feira, 24 de fevereiro. , 2025.

Hasan disse que Dony Oskaria serviu mais tarde como posse operacional. Enquanto Pandu Sjahrir terá uma posse de investimento.

Não apenas isso, disse Hasan, o BPI e entre as organizações serão monitorados diretamente pelo ministro de Bumn Erick Thahir como presidente do Conselho de Supervisão. Mais tarde, Erick será assistido pelo Muliaman Hadad como vice -presidente do Conselho de Supervisão.