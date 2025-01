ED apreende ativos no valor de Rs 10,98 milhões no caso Karuvannur

O escritório zonal de Kochi da Diretoria de Execução (ED) anexou provisoriamente ativos no valor de Rs 10,98 milhões de várias pessoas no caso de fraude do Karuvannur Service Cooperative Bank. Os activos foram penhorados ao abrigo das disposições da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais de 2002.

Os bens apreendidos incluem bens móveis e 24 bens imóveis, compreendendo terrenos e edifícios em Kerala. Até agora, a agência anexou propriedades no valor de Rs 128,72 milhões, de acordo com um comunicado da agência de investigação.

O caso de ED é que o arguido autorizou empréstimos do banco através de meios fraudulentos, resultando numa crise financeira no banco. O banco liderado pelo CPI(M) foi criticado por não devolver os depósitos de um grande número de pessoas. A agência prendeu alguns acusados ​​no caso, incluindo alguns líderes locais do CPI(M).