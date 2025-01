ED apreende Rs 82,29 milhões em ativos pertencentes à MGF Developments Limited

A Diretoria de Execução na terça-feira (21 de janeiro de 2025) disse que anexou provisoriamente propriedades no valor de Rs 82,29 milhões pertencentes à MGF Developments Limited. Isto está relacionado com uma reclamação apresentada pela Emaar India Limited contra a empresa, alegando transações ilegais de Rs 180 milhões.

A denúncia alegava que as referidas transações foram realizadas por Shravan Gupta, então diretor da MGF Developments Limited. As propriedades anexas incluem espaços comerciais medindo 42.364 pés quadrados avaliados em ₹ 50,83 milhões no Metropolitan Mall, Gurugram, e 33.601 pés quadrados avaliados em ₹ 31,46 milhões no Metropolitan Mall em Saket, Delhi.

A investigação do ED baseia-se num Primeiro Relatório de Informação registado pela Ala de Crimes Económicos da Polícia de Deli.

“As investigações revelaram que Shravan Gupta, diretor e presidente da MGF Developments Limited, desviou Rs 180 milhões… da Emaar MGF Land Limited, uma joint venture (JV) da Emaar PJSC, Dubai, e da MGF Developments Ltd.”, disse. .a agência. ditado.

De acordo com a agência, dois projetos residenciais, nomeadamente Palm Hills e Imperial Garden nos setores 77 e 102 de Gurugram, foram desenvolvidos no âmbito da joint venture Emaar MGF Land Ltd. “O presidente e diretor do MGF, Shravan Gupta, trouxe duas empresas, viz. Nanny Infrastructure Pvt. Ltd. e Saum Infra Pvt. Ltd., para desviar fundos da empresa de joint venture por meio de acordos falsos e retrospectivos, sob o pretexto de fornecer vários serviços à empresa de joint venture”, afirmou.

O DE alegou que várias intimações foram emitidas ao Sr. Gupta, mas ele não participou da investigação. “É pertinente mencionar que Shravan Gupta também é acusado no caso ED no escândalo do helicóptero Agusta Westland e fugiu do país”, disse a agência.