Ed procura três estados em uma conversão de criptomoedas de 600 milhões de rúpias

A investigação de Ed é baseada em um relatório jornalístico de que um cidadão indiano chamado Chiag Toma estava sofrendo sentença de prisão nos Estados Unidos por roubar mais de US $ 20 milhões centenas de vítimas.

A Diretoria de Configuração (DE) faz pesquisas em Delhi, Jaipur e Mumbai, em relação à suposta conversão de criptomoedas por um valor de aproximadamente ₹ 600 milhões de rúpias em várias trocas de criptografia indiana e a subsequente transferência de fundos para os beneficiários. Os “golpistas” usaram sites falsificados para enganar as pessoas.

As pesquisas foram realizadas sob a lei de gerenciamento de juros.

A investigação de Ed revelou que os sites confiáveis ​​foram falsificados dessa maneira, otimizando os mecanismos de pesquisa que, quando o site seria gravado, o falsificado apareceria no topo.

“O site falsificado parecia exatamente semelhante ao site confiável, exceto dados de contato. Quando os usuários inseriram as credenciais de login, o site falsificado mostrava mal. Portanto, os usuários entrariam em contato com o número fornecido no site falsificado que os conectou ao call center designado por Chiag tomando ”, disse a agência.

Depois que os “golpistas” obtiveram acesso às contas das vítimas, eles rapidamente transferiram as propriedades de criptomoeda das vítimas para carteiras virtuais sob seu controle. “A criptomoeda roubada seria vendida no site LocalbitCoins.com e se tornaria moeda indiana nas trocas de criptografia nacional. Posteriormente, o dinheiro foi transferido para as contas bancárias de Chirag Toma e seus parentes ”, disse um funcionário.

A família do réu principal recebeu cerca de ₹ 15 milhões de rúpias. “Várias contas bancárias relacionadas ao tomo congelaram durante o curso da operação de pesquisa. A quantidade congelada até agora é de ₹ 2,18 milhões de rúpias. Um modus semelhante de vender uma criptografia de dúvidas nos Bitcoins locais e sua conversão para INR nas trocas de criptografia indiana foi descoberta durante a operação de busca ”, afirmou a agência.