Ed toma ₹ 170 milhões de rúpias que valem depósitos bancários na investigação contra a plataforma de negociação de ‘fraude’

A Diretoria de Configuração na quinta -feira (13 de fevereiro de 2025) disse que congelou depósitos bancários no valor de ₹ 170 milhões, após pesquisas recentes contra os promotores de um suposto esquema de depósito e troca de moedas fraudulentas.

A agência federal disse em comunicado que os ataques foram lançados em 11 de fevereiro em várias instalações em Delhi, Noida e Shamli, em Uttar Pradesh e Rohtak, em Haryana, como parte de uma investigação contra a QFX Trade Limited e seus diretores chamados Sooddra Sood, Vineet Kumar e Santosh Kumar, além de um dos “domínios” Nawab Ali Aias Luxuado Chaudhary.

Ed, o escritório zonal de Chandigarh realizou operações de pesquisa em 11.02.2025, sob o PMLA, 2002 em vários lugares em Delhi, Noida, Rohtak e Shamli (UP) no caso da QFX Trade Ltd e outros. Durante as operações de pesquisa, um valor em dinheiro superior a Rs. 90 lakh, vários … pic.twitter.com/abacv7l5zo – ed (@dir_ed) 13 de fevereiro de 2025

A pesquisa de lavagem de dinheiro vem de vários assinados pela polícia de Himachal Pradesh contra a empresa QFX que alega que enganou muitos investidores por meio de um esquema de negociação em moeda de “fraude”.

A QFX Company e seus diretores estavam executando um esquema de depósito “não regulamentado”, prometendo altos investimentos em investimentos, alegou o ed.

Os agentes do grupo QFX de empresas fizeram um esquema de MLM (marketing multinível) sob o nome do Plano de Investimento QFX e criou sites, aplicativos e redes sociais, etc. Atrair investidores que prometem uma maior taxa de desempenho em nome da negociação em moeda, de acordo com a agência.

Depois que os ataques da polícia foram apresentados, o ED descobriu, o nome do esquema QFX mudou para YFX (Yorker FX) com o mesmo modus operandi “enganando os investidores inocentes, atraindo uma alta taxa de retornos sob o aparecimento do comércio de moeda”.

“Além do QFX, esquemas de investimento mais fraudulentos e controlados estão sendo executados e controlados por Nawab Ali, também conhecido como Lavish Chaudhary, como Botbro, TLC Coin, Yorker FX, projetando -os como aplicativos/sites de comércio de moedas”, disse ele.

O ED encontrou vários eventos organizados na Índia e Dubai para atrair mais clientes.

A sonda descobriu que várias contas bancárias da NPAY Box Limited, Capter Money Solutions Limited Limited e Tiger Digital Services Private Limited para “captação de recursos” de investidores estão sendo usados.

A agência disse que essas eram empresas “conchas” ou fictícias que estavam sendo “usadas” pelos autores intelectuais do esquema QFX/YFX para receber depósitos públicos por investimento no comércio de moedas.

Os fundos no valor de ₹ 170 milhões de rúpias mantidos em aproximadamente 30 contas bancárias congeladas, já que os diretores da empresa não conseguiram explicar a fonte de fundos, disse o DE.

O dinheiro de aproximadamente ₹ 90 lakh foi separado separadamente após pesquisas contra um agente QFX/YFX, disse ele.