EDC integração BRI para Mismos Up Class

Yakarta, vivo – MPMES precisam de ferramentas de suporte para transações de pagamento de débito e crédito. Além disso, agora muitas pessoas se sentem confortáveis ​​em fazer transações sem eficazes ou sem dinheiro.

Leia também: Aproveite as tendências Z e a geração do milênio prefere comprar comida de fora, aqui estão dicas para que o negócio de alimentos seja previsto pelo mercado

No entanto, as ferramentas que admitem transações eletrônicas, a saber, a captura de dados de electina (EDC) não são facilmente obtidos pelos atores da MSME. Para obter o EDC, você geralmente precisa ir ao banco e viver uma série de processos que levam tempo e energia.

Para apoiar e facilitar o MSME, o BRI apresenta a função de integração do EDC. Portanto, os atores MSME podem obter as instalações on -line da EDC BRI, sem a necessidade de ir ao banco.

Leia também: Mismers cooperativos

https://www.youtube.com/watch?v=9bxi88eumlo

“A ativação do EDC a bordo pode ser feita de forma independente, rápida e eficiente.

Leia também: Bahlil enfatiza a prioridade IUP para que MSME e cooperativas sejam sem visitar

O BRI Self Beboarding EDC tem uma variedade de vantagens que beneficiam o MSME.

Primeiro, o processo de registro é realizado completamente on -line, com uma trama rápida e prática.

“Em seguida, faça o download do aplicativo Brimecante, conclua os dados e o EDC será processado imediatamente. Depois que o BRI verificar, a própria entrada da EDC será enviada e está pronta para uso”, disse o comunicado oficial da BRI.

Além disso, o EDC BRI pode receber pagamentos com cartão de débito e crédito de vários bancos, locais e internacionais.

O EDC BRI também pode ser usado em vários tipos de empresas e para vários pagamentos, variando de compras diárias a pagamentos com um grande nominal. O mais importante é a tecnologia de segurança superior da BRI da BRI. Os dados do cliente e as informações da transação são garantidos.