Editor residente hindu da AP pede promoção da agricultura natural

Numa altura em que os alimentos consumidos estão repletos de produtos químicos e toxinas, é necessário adoptar e promover a agricultura natural, que proporciona uma opção mais saudável às pessoas, afirmou. O hindu Editor residente de Appaji Reddem. Falando após a publicação do livro. Prakruti Vyavasayam-Palekar Vidhanamo oitavo dia do 35ºo Festival do Livro de Vijayawada no Estádio da Corporação Municipal Indira Gandhi em Vijayawada na quarta-feira (8 de janeiro), o Sr. Appaji Reddem falou sobre a importância de preservar métodos antigos de agricultura em um momento em que há uma mudança para a agricultura natural em todo o mundo.