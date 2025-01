Efeito TikTok, Instagram e X push em vídeos

Donald Trump assina ordem executiva para salvar TikTok. “É um aplicativo que os jovens usam, e se a China está roubando os dados dos jovens, francamente, não é grande coisa”, disse o presidente no Salão Oval. “Temos problemas maiores”, disse ele. Enquanto isso, os oponentes gostam uns dos outros Instagram e X, com tempo não aleatório, aproveitam isso para esgotar os usuários, aprimorando os recursos de vídeoum ponto forte do aplicativo chinês que o torna popular entre os mais jovens. Enquanto os internautas americanos baixam mais VPNs para contornar todas as restrições e começar a explorar novas redes sociais.

A plataforma de Elon Musk, empresário que, segundo rumores recentes, poderia vir com a compra da parte americana do TikTok, lançou um recurso de vídeo dedicado no X para aumentar a retenção de público e o posicionamento do anúncio.

Na prática, a nova secção da aplicação permite o acesso direto a este tipo de conteúdos sem ter de percorrer as mensagens nas redes sociais. A “nova casa imersiva para vídeos”, conforme definida, estará disponível apenas para usuários nos EUA no momento.

Também Instagram, O concorrente mais direto do TikTok fareja o ar e lança um recurso dedicado aos vídeos: chama-se Edits e concorre com o CapCut, o aplicativo do TikTok usado para editar vídeos. O próprio Adam Mosseri, chefe do Instagram, anunciou a notícia: “Há muita empolgação no momento, mas aconteça o que acontecer, nosso trabalho é fornecer aos criadores as melhores ferramentas possíveis”. Uma jogada inteligente que visa todos os aplicativos chineses órfãos, incluindo aqueles que os usam como ferramenta de trabalho.

Em um clima de incerteza para o TikTok, os usuários tentam identificar alternativas. Segundo o site de nicho The Verge, para entender o clima nacional, basta olhar a lista dos apps gratuitos mais baixados dos Estados Unidos na App Store. Nestas horas, as primeiras 20 posições são ocupadas principalmente por VPNs, redes privadas que permitem contornar restrições, mas também novas redes sociais como RedNote (esta também é uma aplicação chinesa), Likee, Clapper, Flip, Triller e plataformas melhores conhecido como Instagram, Threads, BlueSky e ChatGpt.

Reprodução reservada © Copyright ANSA