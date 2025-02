Eficiência do projeto com essas 2 tecnologias

Yakarta, vivo – Fornecedor da empresa local de soluções integradas no campo Engenharia, Aquisição e Construção (EPC), PT Tectona Mitra Utama (TMU), disse que é bem -sucedido na implementação de inovações de soluções EPC e fortalecendo sua posição nos setores de mineração, petróleo e gás (petróleo e gás) e fabricação no país.

Usando essa tecnologia Modelagem de informações de construção (BIM) e análise geotécnica com base na modelagem 3D, a TMU conseguiu aumentar a eficiência operacional, reduzir o risco e garantir a qualidade ideal em cada projeto.

Seu compromisso com a qualidade e a sustentabilidade também é realizado através da aplicação de altos padrões em aspectos. Saúde, segurança e meio ambiente (HSE).

Isso é evidenciado pela conquista de 1,2 milhão de horas de trabalho de funcionários sem acidentes (zero acidente), bem como a conformidade com os padrões ISO 45001 e ISO 9001 que são reconhecidos nacional e internacionalmente.

Oficial de Operações A TMU, Sanjeev Ratan, disse que continuou inovando através do investimento na mais recente tecnologia para apresentar uma solução de EPC confiável, eficiente e sustentável.

No aspecto geotécnico, a TMU adotou software sofisticado como tecnologia de análise avançada com modelos com base em modelos 3D.

Essa tecnologia permite uma visualização e análise mais precisas para apoiar o planejamento e a tomada de decisão adequados.

No processo de filmagem e elaboraçãoA TMU usa a tecnologia Modelagem de informações de construção (BIM) como uma orquestra que coordena várias disciplinas, incluindo arquitetura, civil e mecânica.

Essa abordagem permite a minimização de possíveis erros no planejamento, aumenta a produtividade do design em 30 %, reduzindo o risco erro humano Até 10 % e aumenta significativamente a precisão dos resultados da análise.

“Consultamos constantemente 40 % do orçamento operacional anual para programas de treinamento e desenvolvimento em cada divisão, o que inclui o aumento das habilidades de uso. software Bim, IoT (Internet das coisas) e tecnologia baseada em dados, incluindo o desenvolvimento de capacidades Habilidade suave Para apoiar o trabalho “, disse ele, terça -feira, 4 de fevereiro de 2025.

Para obter informações, a PT Tectona Mitra Utama (TMU) é uma empresa local criada desde 2018. A TMU tem a missão de fornecer soluções integradas no campo dos vários setores industriais do EPC.

Até 2023, a TMU registrou um crescimento significativo com um crescimento médio anual superior a 60 %.

A TMU concluiu mais de 150 projetos de escala nacional para o sudeste da Ásia, incluindo projetos de Nusontara Pampersada PT, carvão de Braneu e iluminação da GE.

Atualmente, a TMU possui três novas entidades comerciais, a saber, Mitra Rekatama Tectona, que se concentra nos serviços de consultoria de engenharia com o uso de tecnologia inovadora e Última.

Então, o Tectona Anugrah Pratama Post, uma empresa afiliada que fornece serviços de logística integrados para apoiar as necessidades de projetos complexos de EPC. Finalmente, o Tectona Baatama Energi, uma linha de negócios dedicada à exploração de mineração.