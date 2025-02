Eis por que Hulk Hogan acredita que os fãs o vaiaram na WWE Raw

Curioso por que Hulk Hogan era vaia em WWE RAW Netflix estréia? Muitos fãs ficaram surpresos com a reação, mas o próprio Hogan estava esperando por ele. Segundo relatos, sua história em Los Angeles e suas opiniões políticas desempenharam papéis importantes na resposta da multidão.

Aqui está tudo o que Hogan disse sobre o incidente, seu raciocínio por trás das vaias e como ele reagiu à situação.

A teoria de Hulk Hogan sobre por que ele foi vaiado no evento WWE RAW

Hulk Hogan abordou recentemente as vaias que recebeu na estréia da WWE Raw em Netflix em Los Angeles. Falando no programa Pat McAfee, Hogan disse que esperou completamente a reação. Quando perguntado se foi devido a suas opiniões políticas, Hogan reconheceu que a política desempenhou um papel, mas também apontou seu passado como Hollywood Hogan.

“Oh, eu fiz isso. Sim. Algumas coisas políticas, mas você precisa se lembrar da última vez que corri em Los Angeles, foi um garoto mau “, Hogan ditado. “Era Hollywood Hogan, eu estava sujo com os meninos que você conhece Nash e Hall.”

O lutador icônico continuou: “Estávamos pintando as pessoas e a virilha atirou em todos, então a última vez que estive lá, eu era um salto, mas acho que a política teve muito a ver com isso, você disse”.

Hogan também destacou o compromisso on -line que sua aparência gerou, apesar das vaias. “No final das contas, analisamos o dia seguinte e 11 bilhões de impressões, e alguns dos outros tipos, algumas das grandes estrelas que estavam naquela noite só tinham 3 bilhões. Não cite os nomes, mas, você sabe, ei, eu odeio um pouco de MO ”, disse Hogan.

A estrela da WWE também explicou que, devido à sua associação com a WWE e a marca americana americana, teve que permanecer um rosto durante o segmento. “Tinha que ser um cara legal em Los Angeles. Agora, se isso fosse para luta livre e se tornou assim? Eu teria me tornado Hollywood Hulk Hogan ”, disse Hogan. “Então você me odeia por tudo o que fiz por todos os filhos de Make-A-Wish e tudo o que fiz por seus filhos? Bem, adivinhe, eu fiz isso por dinheiro.

Hogan então revelou o que ele quis dizer com o personagem. “Espero que eles se divirtam quando Kamala Harris é seu novo governador e todos estão de pé na linha de sopa, com o microfone, vejo você, mas eu não pude fazer isso”.