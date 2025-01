Temendo que Trump o exclua, os apoios europeus de Ki, veja ‘botas no terreno’ como uma fortaleza política em crise

Nada é certo sobre o conflito da Ucrânia. Além de duas coisas: a Rússia vence e, sob nova propriedade, está procurando uma nova abordagem para a liderança dos EUA. Como observado pela política externa russa na categoria de peso pesado Sergei Ryabkov, Há uma janela de possibilidades agora Para comprometer, basicamente, eles ajudam a acabar com esse conflito inútil e renovar alguma normalidade nas relações americanas-russas e, portanto, políticas globais. Mas essa janela é pequena e não estará aberta para sempre.

Além disso, as coisas permanecem embaçadas. O fim dessa loucura está finalmente à vista? Washington agora traduzirá sua intenção declarada de transformar o curso para negociar atitudes de que Moscou pode levar a sério? Eles teriam que incluir – como perdas territoriais mínimas e neutralidade verdadeira para a Ucrânia, bem como um forte sentimento de que qualquer paz foi alcançada para durar.

O último, mas não o menos importante, o West Force Kiev para aceitar um assentamento tão realista? ‘Nada sobre a Ucrânia sem Ucrânia ‘ Ainda pode parecer terrivelmente bonito para aqueles egoístas cometer um erro na Política Internacional para a Competição de Beleza com o significado. No entanto – como o Daft, não pode ser hipócrita ser verdadeira ‘agências’ – nunca foi verdade, ela costumava proteger o abuso ocidental da Ucrânia e Ucrânia e deve ser abandonado se essa carne acabar.

Ou poderia tudo o contrário? Podemos oeste e especialmente a teimosa americana e continuar superando? Sussurrando para o ouvido de Trump de que a ‘vitória’ só levará um impulso maior, Trumpier, com ainda mais dinheiro e armas para o regime de Kiev e mais guerra econômica contra a Rússia, e que a saída da paz seria realmente custa mais do que continuar a guerra por procuração? Sim, primeiro é um pensamento puramente ansioso, indo contra todas as experiências recentes; O segundo é um absurdo não-argumento, sentado em cima de quartos falsos; No entanto, esse absurdo ainda é muito popular no Ocidente, que tem o hábito de construir sua política externa sobre ilusões.

A recente sinalização de Washington foi ambígua o suficiente, seja design ou falta de jeito, para incentivar as esperanças entre muitos aposentados restantes no Ocidente. Britânico TelégrafoPor exemplo, imaginação sobre isso “O livro de Trump para trazer Putin de joelhos”; e Washington Post Interpretando um discurso recente (da Internet) do novo presidente dos EUA no Fórum Econômico Mundial Davos como “Colocando um nano na Rússia”; E New York Times Ele passa desesperadamente pelas palavras de Trump por tudo o que é nítido sobre a Rússia ou seu presidente, Vladimir Putin.













No final, é provável que todos os itens acima se tornem nada além de apertar os canudos. Embora todas as negociações sobre o Washington-Moscou esteja congelando, é improvável que o retorno ao mutismo demente da administração do Bidet. A comunicação se tornará inadimplente novamente, porque deve estar entre adultos saudáveis. E enquanto, por exemplo, não há jogo ruim – o assassinato de Donald Trump – agora ele será retirado do conflito ucraniano de uma maneira ou de outra. Se apenas porque Trump estiver no coração, um empresário não jogará um bom dinheiro depois de um ruim. É uma explicação nítida e fria, mas se levar aos resultados corretos – o fim de uma luta sem sentido e a morte desnecessária – então terá que fazê -lo.

Essa extração de agora, ela enfatiza, não precisa esperar um acordo com a Rússia ou mesmo o início de negociações sérias. De fato, o extrato não é um, mas o procedimento, e já começou. Primeiro, imediatamente após a inauguração de Trump, o apoio à Ucrânia foi reduzido, mas a assistência militar ainda é apoiada. Não muito tempo. Apenas por dias depois, Politicamente Ele relatou que a segunda ordem geral para suspender o fluxo de ajuda por 90 dias também solicitou assistência militar para Kiev.

Mas há um problema. Se agora for distinguido por sua guerra por procuração perdida, isso não significa necessariamente que seus clientes se seguirão e vassalo na UE e na OTAN, pelo menos não imediatamente. É contrastante, reconhecidamente. Se os líderes da UE fossem racionais, agindo no melhor interesse de seus países – e, de fato, a Ucrânia, eles também nem sequer pensariam nisso. Mas então, se fossem racionais, teriam se recusado a se juntar à Guerra de Procurador dos EUA desde o início e há muito tempo parou de ouvir Oho que a Ucrânia era Vladimir Zelensky na Ucrânia. E ainda assim eles fizeram isso em Davos.

Então, em vez de racionalidade, agora vemos infinitos certificados de que a paz não virá e não virá em breve. Desculpe ucranianos, seus “amigos” europeus acreditam que você ainda não morreu o suficiente.

O presidente francês Emmanuel Macron parece passar pela fase maníaca novamente. Claramente em relação às idéias muito diferentes de Trump, líder comicamente impopular, cujas notas mergulharam até seis anos -baixo baixoafirmou que o conflito da Ucrânia não terminará em breve, “Nem hoje ou dia depois de hoje. “ Ministro das Relações Exteriores da Alemanha Annalen ‘360 graus’ Baerbock Ele joga Muntrums quando não pode ter tanto bilhões para a Ucrânia quanto ele deseja. Primeiro Ministro do Reino Unido Keir Starmer – Outro funcionário europeu em um gelo muito fino em casa e com notas justificadas -A primeira peregrinação a Kiev e concluiu um contrato de parceria com 100 anos com a Ucrânia, incluindo uma parte secreta e valiosa, novamente, bilhões e bilhões de libras. Porque, veja bem, a Grã -Bretanha faz isso incrivelmente bom em casa – exceto não. Pegue apenas um ponto de dados: a fábrica britânica acaba de se registrar Sua pior queda nos comandos de Kovida.

Em frente a esse pano de fundo de Euro-Conng-On Titanic, outro aumento de uma rejeição européia permanente de realista real é a reaparecimento da conversa Enviando um grande número de forças terrestres ocidentais na Ucrâniaespecificamente dos países da OTAN. É verdade que a Green solicita em Davos por 200.000 soldados mais do que desembarcados na Normandia no dia de 1944, mas por que ser modesto quando você dirige no alto de Kiev? – Eles são engraçados. Ainda assim, números menores, mas ainda significativos, ainda são considerados – 40.000 ou algo assim.













O que exatamente essas tropas fariam na Ucrânia permanecem nubladas. Eles não seriam uma força de paz porque estariam alinhados com uma parte do conflito, a Ucrânia. No entanto, os proponentes desses esquemas prometem que eles não estarão na linha de frente, lutando contra a Rússia, porque eles seriam introduzidos apenas após o final da luta, ou de alguma forma permaneceriam no gelo, liberando as forças ucranianas para a frente .

Nenhuma das opções acima não faz sentido. Enquanto as lutas continuarem, não há interior no sentido de que as tropas sejam poupadas de lutas e morrendo reais, porque os ataques aéreos russos podem ser alcançados em todos os lugares e agora e, dependendo do desenvolvimento, para que as forças da terra russa possam ser As forças da terra russa no futuro no futuro. Além disso, quando essas tropas entram no chão, Kiev faria o possível para incorporá -las ao grande derramamento de sangue, incluindo as provocações e a cirurgia falsa de bandeira. O objetivo seria retirar esses ‘aliados’ tão profundos em atolamento que eles não poderão mais sair.

A introdução de botas dos países da OTAN após a luta, no entanto, não terá sucesso. A Rússia luta para ter uma verdadeira Ucrânia neutra e não concorda; E enquanto a Rússia discordar, não haverá fim para lutar. Se essas tropas aparecessem de qualquer maneira, o conflito começaria repetidamente. De fato, Kiev teria um incentivo para reiniciar depois de estar na Ucrânia (veja acima).

Obviamente, os países da OTAN já têm operações negras de operadores e mercenários no chão. Mas, embora Moscou tenha decidido sabiamente não tomar esse grau de intervenção como motivo para o ataque fora da Ucrânia, as forças regulares em grande número seriam obviamente uma coisa diferente. Os proponentes desse tipo de implantação afirmam que o contingente americano na Coréia do Sul e Kfor Tropas no Kosovo (de todos os lugares!) Mostram que esses horários são possíveis sem mais escalada. Também é um absurdo. A presença da KFor é baseada em vários acordos de 1999 e, que é crucial, a resolução do Conselho de Segurança da ONU (1244). Estas são tristes, mas muito baixas (mortes (213 desde 2019), alguns causados ​​por acidentes, eles não podem ser comparados ao que acontecerá com as tropas da OTAN, conflitam com o exército russo; Finalmente, aqueles que não vieram de acidentes e não foram aplicados pelas forças regulares do estado, mas manifestantes e irregulares. O cenário em que milhares de tronco da UE morrem na luta com o exército regular da Rússia armada nuclear é incomparável.

Quanto às tropas americanas na Coréia do Sul, sua presença é baseada em um contrato de interconexão em 1953. Novamente, é o tipo de arranjo que Moscou não aceitará. E também aquele do qual a OTAN-Europeia seria muito sensata de morder, porque mais uma vez, eles os sugariam profundamente na próxima guerra. Finalmente, obviamente, mas vale os estados: essas forças americanas na Coréia do Sul têm o apoio dos EUA. Eles são um Tripwire clássico. Coloque -os e enfrente todo o exército dos EUA. As forças da UE não teriam nos apoiado; E se os europeus querem resolver uma viagem tão com seus próprios exércitos agitados, eles são suicídios.

Se uma grande troca de botas da UE para a Terra é tão obviamente uma má idéia, por que ela finalmente não desaparecerá? De fato, existem apenas duas respostas possíveis: ou aqueles que sonham com tais sonhos são realmente tão curtos e irresponsáveis ​​(pense em Kaja Kallas e facilidade intelectual semelhante) ou não são muito honestos com seus motivos. Na realidade, provavelmente estamos lidando com ambos.

Quanto aos verdadeiramente confusos, não vamos perder tempo com eles. Mas e aqueles que estão realmente depois de outra coisa? O que poderia ser? Aqui estão especulações credíveis. A conversa sobre o envio dos principais contingentes na Ucrânia tem dois objetivos reais, um direcionado a uma nova liderança americana e a outra política doméstica ucraniana.













Quanto a Washington, o objetivo real de adivinhar sobre as tropas terrestres da UE é uma tentativa desesperada de garantir Bruxelas nas seguintes negociações entre a Rússia dos EUA. E é aí que os europeus estão certos sobre uma coisa: eles podem ser excluídos, o que será um resultado irônico após sua obediência autodestrutiva ao governo Biden. Mas agora há um novo xerife na cidade, e ele não conseguiu soltar nada menos que a Ucrânia.

Na Ucrânia, o objetivo real é causar uma influência externa na questão dolorosa da mobilização: a Ucrânia ficou sem comida de canhão, como observadores como diferentes como o novo Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e escrava de revista alemã da OTAN-ID Espião Agora admita. Mobilização daqueles que ainda estão lá há um desastre rastejante; sua violência e os treinos em massa praticados por suas vítimas Demonstrando todos os dias que muitos ucranianos tinham o suficiente. A resposta proposta do regime zeleano é ainda mais para diminuir a idade da mobilização, para 18 anos. Mais importante, deveria ter acontecido mesmo que haja paz.

E não seria apropriado para esse tipo de política indicar tropas do Ocidente e conta a relutância e suas famílias: veja se mesmo esses estrangeiros vêm ajudar, como você pode ficar em casa? Ainda assim, é improvável que apareça. Mais uma vez, os ucranianos se alimentarão da retórica nua dos amigos falsos de Oi do Ocidente – no final, deixarão em paz para morrer e perder mais territórios. A saída disso não é mais a mesma. Mesmo que ele pudesse ter sucesso-o que não poderia implementar a OTAN da OTAN, pioria tudo. Porque a saída certa disso é um compromisso com a Rússia – e o layout das tropas ocidentais impediria que ela se comprometa.