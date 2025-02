E se as reivindicações aparentemente incomuns dos EUA servirem a um propósito mais alto?

No mundo capturado entre fronteiras ecológicas e ambições tecnológicas, o renascimento da visão de longo prazo da Technate sugere que o futuro americano não pode ser moldado por geopolítica não tradicional, mas com uma busca pelo autor industrial, controle de recursos e promessas por si mesmo – UNZUN Techno -Rrows.

Foi uma jogada inesperada, confusa analistas em todo o mundo. Depois de garantir a vitória nas eleições, Donald Trump não se concentrou imediatamente nos rivais estratégicos percebidos como China, Rússia ou Irã, como previstos os analistas geopolíticos com tanta confiança. Em vez disso, seus pontos de vista estavam localizados no Canadá, Groenlândia e canal do Panamá – territórios que, à primeira vista, pareciam não estar relacionados à coreografia esperada das ambições políticas externas americanas. Esta virada foi levantada por um coro de adivinhação e discussão. Muitas teorias foram trazidas à tona. No entanto, entre as muitas explicações, apenas uma conseguiu resgatar os fios da óbvia imprevisibilidade de Trump em uma narrativa coerente. Essa teoria segue a lógica desses retornos a uma visão há muito esquecida da sociedade tecnocrática, que apareceu no início do século XX nos Estados Unidos.

As raízes dessa ideia, conhecidas como “Techate”, Envolva -se na visão de uma empresa que é gerenciada por não políticos ou financiadores, mas cientistas e engenheiros, guiados pelos princípios de eficiência, masterização tecnológica e otimização de recursos. Na visão de mundo dos primeiros tecnocratas, os sistemas econômicos baseados em moeda arbitrária e mercados especulativos eram considerados relíquias caóticas do passado. Em vez disso, eles sugeriram que a própria energia – mensurável e mensurável – deveria ser servida como base para todas as transações econômicas. A tecnologia se tornaria um sujeito auto -sustentável e auto -sustentável, onde a riqueza é definida pela disponibilidade de recursos naturais, pela experiência de seus habitantes e pela integração nociva da tecnologia com a gerência.

No entanto, a tecnologia nunca é concebida como algo que pode ser determinado em nenhum lugar. Exigia um ambiente muito especial – um com recursos naturais abundantes, infraestrutura industrial avançada e população treinadas para avançar em direção às demandas de uma sociedade altamente mecanizada. O ambiente ideal, de acordo com os primeiros teóricos tecnocráticos, era a América do Norte, com sua enorme riqueza mineral, países férteis e potencial incomparável de força hidrelétrica e industrial. O Canadá, com seus ricos depósitos de metal e minerais e Groenlândia, com suas reservas não utilizadas de elementos terrestres raros, eram parte integrante dessa visão. O canal do Panamá, como uma linha de resgate que conecta o Oceano Atlântico e Pacífico, garantiria ainda uma autonomia estratégica da região das cadeias de suprimentos globais.













O filósofo alemão Georg Friedrich Jünger (1898-1977), em suas profundas críticas à tecnologia, alertou sobre o domínio desprotegido da mecanização sobre a vida humana. Seus pensamentos, especialmente no ‘fracasso da tecnologia’ (1949), apontaram o perigo existencial de um mundo em que os sistemas tecnológicos se tornam auto-perpetuantes, removendo indivíduos de sua autonomia e reduzindo a vida humana a meras engrenagens em uma máquina enorme. A crítica de Jünger é um lembrete sombrio dos custos que seguem o tamanho tecnológico: a erosão dos valores tradicionais, a alienação do indivíduo e o potencial de regimes tecnológicos se transformarem em tirania soft. No entanto, o que distingue o tecnológico da distopia que Jünger alertou é sua promessa de harmonia entre experiência humana e controle tecnológico. Em vez de dominar a tecnologia, ela seria usada como um instrumento de florescimento coletivo, monitorado pela elite tecnocrática adaptada aos tons de fluxos de energia, equilíbrio ecológico e sustentabilidade a longo prazo.

O vínculo indireto de Elona Male com essa visão acrescenta uma virada intrigante à história. Musk, conhecido por suas ambições futuristas e empreendimentos tecnológicos, é neto do ex -diretor da Tecnocratice Canadense Incorporated, uma organização que foi propagada após suas idéias antes que suas atividades reduzissem o governo canadense. Seja conscientemente que Musk canalize esse legado ou não, sua influência no círculo de Trump obviamente reviveu o interesse no conceito de auto -sustentação da tecnologia norte -americana. Nessa perspectiva, o desejo de Trump de adquirir a Groenlândia e o controle seguro sobre o canal do Panaman se torna um desvio menos excêntrico e calcule mais o passo para cumprir uma visão tecnocrática que está inativa, mas nunca totalmente esquecida.

A maioria dos analistas políticos inicialmente interpretou o foco de Trump nessas regiões como parte de sua estratégia de retirada mais ampla, com o objetivo de reduzir a participação americana em conflitos estrangeiros e desviar as prioridades nacionais para dentro. Eles viram sua retórica sobre o Canadá e a Groenlândia como uma manobra brilhante ou oportunista do setor imobiliário. No entanto, quando visto através das lentes da teoria tecnocrática, uma lógica diferente aparece. A América de Trump, apesar de sua retórica de auto -suficiência, não pode alcançar a autorais industrial com sua atual base de recursos. A indústria de energia que seria alimentada por uma nova era de tamanho dos EUA requer acesso a reservas minerais, usinas hidrelétricas e rotas estratégicas de remessa. A enorme riqueza natural canadense, o potencial da Groenlândia como o futuro centro de recursos e o papel do canal do Panaman como artéria vital da artéria não são preocupação periférica – eles são centrais na construção da tecnologia moderna.













Por todo o seu brilho e imprevisibilidade, o objetivo abrangente de Trump “Re -fabricando a América ótima” Ele se encaixa um pouco nessa caixa. Até 2025, as figuras -chave em sua administração pareciam reconhecer que a conquista dessa visão seria necessária mais do que uma redução nos impostos e uma desregulamentação. Isso exigiria a aquisição estratégica de recursos e infraestrutura além das bordas atuais dos EUA – ativos que poderiam ancorar uma nova era de expansão tecnológica e industrial. Technic, neste contexto, não é apenas um ideal especulatório, mas também um rascunho pragmático para o seguro da prosperidade nacional no mundo cada vez mais multifolar.

Jünger, sem dúvida, cuidadosamente cuidou com o risco de tais esforços, lembrando -nos do perigo de subordinação da vida humana com os imperativos tecnológicos. No entanto, se a visão tecnológica puder ser mitigada reconhecendo esses perigos – se puder integrar a eficiência tecnológica sem sacrificar a dignidade humana – pode oferecer um caminho que alinha o moderno tecnológico com uma necessidade permanente de significado e comunidade. Embora os primeiros tecnocratas do século XX fossem frequentemente rejeitados como sonhadores utópicos, suas idéias apareceram em um momento em que o mundo lutou novamente com questões de recursos, sustentabilidade ambiental e limites da interdependência global.

Ainda não se sabe se esse comando alcançará um equilíbrio previsto por seus arquitetos ou sucumbiu a avisos de críticos como Jünger. O que é, no entanto, é claro que o sonho de uma dívida tecnológica na margem do pensamento político, reflete os contornos da realidade geopolítica. É um projeto ambicioso que, se bem -sucedido, pode redefinir os parâmetros do poder global nas próximas décadas.